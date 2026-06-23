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Potrącenie pieszego na Królewieckiej

 Elbląg, Potrącenie pieszego na Królewieckiej
Fot. Anna Dembińska

We wtorek przed godz. 13 doszło do potrącenia pieszego na ul. Królewieckiej, na wysokości jednostki wojskowej. Ruch w miejscu zdarzenia był zablokowany, obecnie odbywa się wahadłowo.

- 27-letni mężczyzna wybiegł zza samochodu wprost pod nadjeżdżającą Skodę Superb i doszło do potrącenia - poinformowali nas pracujący na miejscu policjanci.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Z ustaleń policji wynik, że to pieszy jest odpowiedzialny za to zdarzenie. Kierująca Skodą kobieta była trzeźwa.


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