Potrącenie pieszego na Królewieckiej

Fot. Anna Dembińska

We wtorek przed godz. 13 doszło do potrącenia pieszego na ul. Królewieckiej, na wysokości jednostki wojskowej. Ruch w miejscu zdarzenia był zablokowany, obecnie odbywa się wahadłowo.

- 27-letni mężczyzna wybiegł zza samochodu wprost pod nadjeżdżającą Skodę Superb i doszło do potrącenia - poinformowali nas pracujący na miejscu policjanci. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Z ustaleń policji wynik, że to pieszy jest odpowiedzialny za to zdarzenie. Kierująca Skodą kobieta była trzeźwa.

red.