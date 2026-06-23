Przestoje w robotach na 1 Maja. Co dzieje się w drogowych inwestycjach?

- Dlaczego od dwóch tygodni prace przy torowisku na 1 Maja praktycznie zamarły? – pytał radny Rafał Traks na posiedzeniu komisji gospodarki miasta i klimatu. Jak się okazuje, konieczne są dodatkowe uzgodnienia w sprawie kanalizacji deszczowej, co może spowodować, że prace na torowisku się przedłużą. Na jakim etapie są inne drogowe inwestycje w mieście?

Opóźnienie z torowiskiem

Raport na temat prowadzonych w Elblągu inwestycji drogowych na poniedziałkowe posiedzenie komisji gospodarki miasta przygotował Zarząd Dróg. Wynika z niego m.in., że podczas prac na 1 Maja wystąpiły nieprzewidziane trudności, które mogą spowodować opóźnienia.

– Listopadowy termin zakończenia inwestycji z powodu problemów z kanalizacją deszczową, może zostać lekko wydłużony. Nie mamy jeszcze aneksu do umowy z wykonawcą. Sieci na Mają są przebudoywwane po dodatkowych uzgodnieniach z gestorami sieci i projektantem. Część ich przebiegu nie pokrywa się z mapami, wykonawca musiał czekać na rozwiązania projektowe. Trwają ustalenia w sprawie kanalizacji deszczowej. Jeden z odcinków trzeba będzie wyjąć, zamówić nowy i go wykonać. Te rzeczy miały wpływ na przestój – informował radnych Marek Kuna, kierownik referatu inwestycji drogowych w Zarządzie Dróg. – Wykonawca wróci na plac budowy, monitorujemy na bieżąco prace, które wykonał.

Bez problemów przebiega za to inna tramwajowa inwestycja – budowa torów odstawnych w zajezdni przy ul. Browarnej. Tu termin zakończenia prac to wrzesień tego roku. Do września 2027 roku do Elbląga powinno też trafić 10 zamówionych w Turcji tramwajów, a jesienią miasto planuje ogłoszenie przetargów na ostatnie do modernizacji odcinki torowisk – przy ul. 3 Maja oraz na Al. Grunwaldzkiej na odcinkach od 3 Maja do Polnej i od Komeńskiego do pętli na Druskiej. Same prace mają się rozpocząć w przyszłym roku.

Prace w zajezdni idą zgodnie z planem (fot. Anna Dembińska)

Co z pozostałymi inwestycjami drogowymi?

W styczniu 2027 r. ma się zakończyć przebudowa ulicy Portowej. Miasto kończy projektowanie dwóch rond, które mają powstać na Trasie Unii Europejskiej, w tym roku złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Trwają również prace projektowe związane z przebudową ul. Mazurskiej od Obrońców Pokoju do granicy miasta, dokumentacja ma być gotowe do końca września.

W lipcu władze miasta planują ogłoszenie przetargu na wykonanie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż Góry Chrobrego, który ma połączyć ul. Sybiraków ze Wschodnią (z dopuszczonym ruchem służb ratunkowych). Za to w październiku ma być już gotowy tymczasowy drogowy łącznik między al. Jana Pawła II a ul. Fromborską, dzięki czemu powstanie dogodny skrót z Modrzewiny. Do końca roku ma być w całości gotowa ul. Wieżowa, o czym pisaliśmy tutaj.

Miasto, o czym też już informowaliśmy, szuka wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej od Fromborskiej do granic Elbląga w Dąbrowie. Czeka na dofinansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli przeznaczonej dla miasta i subregionu. Jesienią ma być też ogłoszony przetarg na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Nowodworskiej, a rozpoczęcie prac w 2027 r.

Zielona fala

Zarząd Dróg, jak zapewniał Marek Kuna, pracuje nad optymalnym ustawieniem sygnalizacji świetlnych na odcinku od ul. Hetmańskiej do płk. Dąbka. Ma tu funkcjonować, dzięki podłączeniu sygnalizacji do światłowodu i jej konfiguracji tzw. zielona fala.