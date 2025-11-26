 Black Friday w MOSiR - ćwiczenia za połowę ceny

Zbliżający się Black Friday to doskonały moment, aby zrobić coś dla siebie, zwłaszcza gdy za oknem robi się coraz chłodniej, a motywacja do ruchu spada. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował z tej okazji specjalną ofertę, dzięki której mieszkańcy mogą skorzystać z trzech popularnych treningów w wyjątkowej, obniżonej cenie.

W najbliższy piątek, 28 listopada, będzie obowiązywała 50% zniżka zajęcia programu „Aktywuj się”. Promocja obejmuje:

FitStep godz. 17:30– taneczno-fitnessowy trening łączący muzykę, proste układy i dobrą atmosferę

Turbo Spalanie godz. 18:30 – intensywne ćwiczenia interwałowe dla osób nastawionych na konkretny efekt

Aqua Fitness godz. 20:05 – aktywność w wodzie, która jednocześnie odciąża stawy i zapewnia skuteczny wysiłek

FitStep i Turbo Spalanie odbywają się w sali fitness na Lodowisku Helena, natomiast Aqua Fitness prowadzone jest w Krytej Pływalni.

Dzięki promocji można wypróbować różne style treningów i sprawdzić, który z nich najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom. To również dobra okazja dla osób, które myślą o rozpoczęciu regularnych zajęć, ale czekają na odpowiedni impuls.

Z promocyjnych zajęć może skorzystać każdy – zarówno osoby trenujące regularnie, jak i Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

Zapraszamy, bo Black Friday w MOSiR to idealny moment, aby zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie.