Budżet obywatelski. Sprawdź, kto prowadzi na półmetku

Prawie 4 tysiące osób zagłosowało już w budżecie obywatelskim w edycji 2025/2026. Urzędnicy opublikowali wyniki po półmetku głosowania, które potrwa do 2 października.

Przypomnijmy, że w elbląskim budżecie obywatelskim można głosować na 95 projektów zgromadzonych w pięciu okręgach i inicjatywach ogólnomiejskich. W sumie do zagospodarowania są wydatki na kwotę 5 milionów złotych.

Które wnioski na czele?

Dotychczas zagłosowało 3947 osób. W poszczególnych okręgach po półmetku najwięcej głosów otrzymały:

Okręg nr 1

1. Strefa do grillowania i integracji w parku Modrzewie (mały projekt, 20 tys. zł) - 340 głosów

2. Remont asfaltowej alejki głównej w parku Modrzewie (640 tys. zł) - 299 głosów

3. Sjesta w parku Modrzewie (mały projekt, 20 tys. zł) - 245 głosów

Okręg nr 2

1. Centrum Integracyjno - Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa (640 tys. zł) - 337 głosów

2. Rewitalizacja ogólnodostepnych boisk do koszykówki w parku Kajki (550 tys. zł) - 314 głosów

3. Ogród preriowy w sąsiedztwie nowego centrum handlowego przy ul. Fromborskiej (139,5 tys. zł) - 313 głosów

Okręg nr 3

1. Festyn Rodzinny w Bażantarni (mały projekt, 20 tys. zł) - 327 głosów

2. Kobiece koncerty w amfiteatrze w parku Dolinka, warsztaty i wystawa sztuki (mały projekt, 20 tys. zł) - 283 głosy

3. ElPanorama – budowa wieży widokowej na Górze Chrobrego (640 tys. zł) - 220 głosów

Okręg nr 4

1. Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) – Zielony Zakątek (640 tys. zł) - 335 głosów

2. Bezpieczna i estetyczna ulica Ślusarska remont z montażem progów (640 tys. zł) - 242 głosy

3. Baszta mnisia, strzelecka, złodziejska, ... pokażmy średniowieczne mury Elbląga Stare Miasto (300 tys. zł) - 212 głosów

Okręg nr 5

1. Integracyjno-edukacyjne ławki Szkoła Podstawowa nr 16 (mały projekt, 20 tys. zł) - 476 głosów

2. Elbląg, moje magiczne miejsce na ziemi dwa wydarzenia plenerowe, Szkoła Podstawowa nr 16 (mały projekt, 20 tys. zł) - 439 głosów

3. Odnowa nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Komeńskiego do ul. Żeromskiego (640 tys. zł) - 254 głosów

Inicjatywy ogólnomiejskie

1. Wielki powrót Fontanny na Placu Słowiańskim - przywróćmy utracony blask sercu Elbląga (1 mln 53 tys. zł) - 382 głosy

2. Kastracja wolno żyjących kotów (120 tys. zł) - 381 głosów

3. Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego (600 tys. zł) - 332 głosy

Pełna lista głosów jest dostępna pod tym linkiem

Może głosować każdy elblążanin

- Przypominamy, że głosować może każdy, kto mieszka na terenie Elbląga, bez względu na wiek – w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego – informują władze miasta.

Głosujemy tylko jeden raz:

- elektronicznie - przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy.

- poprzez papierowe karty do głosowania, które dystrybuowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Wybrać można maksymalnie 3 zadania inwestycyjne, 2 małe projekty oraz 1 zadanie ogólnomiejskie.

Wypełnione karty do głosowania należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).