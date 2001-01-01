Chcą uchwały w sprawie ważnych inwestycji kolejowych dla Elbląga

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg złożył obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie niezbędnych dla naszego miasta inwestycji kolejowych. - Chcemy w ten sposób pokazać decydentom, jak ważne są to kwestie dla mieszkańców naszego miasta – informują w komunikacie do mediów.

Inicjatywa uchwałodawcza to pokłosie odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury, a dotyczącą potrzeby zbudowania nowego połączenia kolejowego między Elblągiem a Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański. Wynika z niej, że prace przygotowawcze, a więc tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe jest na liście rezerwowej Krajowego Planu Kolejowego do 2030 roku. Szacowany koszt tego zadania wynosi 15 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że można wygospodarować takie środki w wielomiliardowych budżetach przeznaczonych na polską kolej.

Od lipca czekamy także na odpowiedź od PKP w sprawie dostępności dworca kolejowego w Elblągu - na naszą prośbę interwencję w tej sprawie wystosował Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to dla nas od lat bardzo istotna kwestia - znamy wiele osób, dla których przemierzenie tego dworca jest dużym problemem.

Składany do Rady Miejskiej projekt uchwały ma na celu zwrócenie uwagi ośrodków centralnych na potrzeby kolejowe naszego miasta i regionu. Obejmuje ona trzy punkty:

1. Poparcie dla Petycji Kolej na Żuławy. Podobną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Gdyni. Uważamy więc że i nasze miasto, dla której ta inwestycja jest kluczowa powinno podjąć taką uchwałę.

2. Apel o pilny montaż wind i dostosowanie stacji Elbląg do potrzeb osób o ograniczonej mobilności - dziś na perony prowadzą wyłącznie schody; wielokrotnie do naszego stowarzyszenia docierały skargi o dostępności dworca. Podkreślamy w uchwale, że dworzec w Elblągu pełni także funkcję komunikacyjną dla mieszkańców dzielnicy Zatorze z resztą miasta.

3. Reaktywacja Kolei Nadzalewowej - W kontekście planowanego powstania w najbliższym czasie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego reaktywacja linii kolejowej nr 254 powinna być w naszej ocenie jednym z głównych celów tego zrzeszenia.

Zbieranie podpisów wśród mieszkańców rozpoczniemy niezwłocznie po rejestracji projektu.



Barbara Pytlińska, Ruch Obywatelski Nowy Elbląg