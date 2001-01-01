UWAGA!

----

Chcą uchwały w sprawie ważnych inwestycji kolejowych dla Elbląga

 Elbląg, Chcą uchwały w sprawie ważnych inwestycji kolejowych dla Elbląga
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg złożył obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie niezbędnych dla naszego miasta inwestycji kolejowych. - Chcemy w ten sposób pokazać decydentom, jak ważne są to kwestie dla mieszkańców naszego miasta – informują w komunikacie do mediów.

Inicjatywa uchwałodawcza to pokłosie odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury, a dotyczącą potrzeby zbudowania nowego połączenia kolejowego między Elblągiem a Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański. Wynika z niej, że prace przygotowawcze, a więc tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe jest na liście rezerwowej Krajowego Planu Kolejowego do 2030 roku. Szacowany koszt tego zadania wynosi 15 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że można wygospodarować takie środki w wielomiliardowych budżetach przeznaczonych na polską kolej.

Od lipca czekamy także na odpowiedź od PKP w sprawie dostępności dworca kolejowego w Elblągu - na naszą prośbę interwencję w tej sprawie wystosował Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Jest to dla nas od lat bardzo istotna kwestia - znamy wiele osób, dla których przemierzenie tego dworca jest dużym problemem.

 

Składany do Rady Miejskiej projekt uchwały ma na celu zwrócenie uwagi ośrodków centralnych na potrzeby kolejowe naszego miasta i regionu. Obejmuje ona trzy punkty:

 

1. Poparcie dla Petycji Kolej na Żuławy. Podobną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Gdyni. Uważamy więc że i nasze miasto, dla której ta inwestycja jest kluczowa powinno podjąć taką uchwałę.

 

2. Apel o pilny montaż wind i dostosowanie stacji Elbląg do potrzeb osób o ograniczonej mobilności - dziś na perony prowadzą wyłącznie schody; wielokrotnie do naszego stowarzyszenia docierały skargi o dostępności dworca. Podkreślamy w uchwale, że dworzec w Elblągu pełni także funkcję komunikacyjną dla mieszkańców dzielnicy Zatorze z resztą miasta.

 

3. Reaktywacja Kolei Nadzalewowej - W kontekście planowanego powstania w najbliższym czasie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego reaktywacja linii kolejowej nr 254 powinna być w naszej ocenie jednym z głównych celów tego zrzeszenia.

 

Zbieranie podpisów wśród mieszkańców rozpoczniemy niezwłocznie po rejestracji projektu.

 


       Barbara Pytlińska, Ruch Obywatelski Nowy Elbląg


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Ci znowu z tą koleją nadzalewową, dajcie już spokój, rozebrać resztki torowiska i tyle. Po co komu nierentowna trasa.
  • Kiedy na peronach pojawią się windy bo obecnie trzeba z ciężkim bagażem iść przez tory. Perony maja zła nawierzchnie peron nr jeden kostka na której niszczy się kółka walizek. Czy wy myślicie.
  • Kolei na Żuławy nigdy nie będzie. Reaktywacji kolei nadzalewowej nigdy nie będzie. Windy na dworcu PKP - może za 100 lat :)
  • W obliczu narastającego zagrożenia militarnego, grupa zapaleńców chce teraz aktywować kolej nad zalewową i kolej do Nowego Dworu Gdańskiego ? A kiedy wystąpicie o budowę schronów ? Jak 200 dronów bojowych i kilka rakiet spadnie na Wasze głowy ? Spójrzcie na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale Schronienie jest Aplikacja "Schrony". Poszukajcie przy swoim domu schronu. Zdziwienie ? Nie ma i co dalej ? Nie wiecie ? To wsiądzie sobie do kolejki "Nad Zalewowej" lub Nowego Dworu Gdańskiego i uciekajcie ile sił.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    smoki2(2025-09-24)
Reklama
 