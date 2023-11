Chcą zorganizować Mikołajki dla podopiecznych

Elbląskie stowarzyszenie Fabryka Dobra organizuje Mikołajki dla swoich podopiecznych. Jego członkowie zachęcają do włączenia się w inicjatywę.

Organizację spotkania można wesprzeć na zrzutka.pl.

- Drugi raz będziemy organizować Fabrykowe Mikołajki - podkreśla Katarzyna Kozioł z Fabryki Dobra. - Do wspólnej zabawy mikołajkowej zapraszamy polskie i ukraińskie rodziny, które przez ostatni rok odwiedzały nasze stowarzyszenie. Znamy historie rodzin i ogrom problemów, z jakimi mierzą się na co dzień. Dzięki gościnności Elbląskiego Parku Technologicznego możemy przygotować słodki poczęstunek dla wszystkich. Drużyny harcerskie pomogą nam w organizacji i animacji. Uczestniczy Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotują dla nas muffinki. Najważniejszy moment to oczywiście pojawienie się Mikołaja, który zaprosi każde dziecko po odbiór paczki. Dzięki tym Mikołajkom możemy podopiecznym podarować odrobinę radości i oddechu. Wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym dziękujemy za wsparcie - zaznacza Katarzyna Kozioł.

"W Fabryce Dobra przez cały rok pomagamy rodzinom w szczególnie trudnych sytuacjach. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc. Tak jak w zeszłym roku chcemy przygotować zabawę mikołajkową dla naszych najmłodszych podopiecznych. Zaprosimy całe rodziny do robienia ozdób świątecznych, wspólnego kolędowania, a dla najmłodszych gości przygotujemy świąteczne paczki" - czytamy na stronie zrzutki.