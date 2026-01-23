Chodniki skute lodem. Gdzie zgłaszać problem?

- Napiszcie o tym, jak wyglądają obecnie chodniki w mieście. W wielu miejscach jest lód, nie jest posypane, łatwo o upadek. Naprawdę trzeba uważać, by się nie przewrócić. Gdzie miejskie służby? – pyta jedna z naszych Czytelniczek, która zadzwoniła do redakcji. Takich sygnałów odebraliśmy więcej. Zobacz zdjęcia.

Nasza fotoreporterka w ciągu kilkudziesięciu minut obeszła kilka elbląskich ulic, dokumentując na zdjęciach stan chodników, w wielu przypadkach są one oblodzone i trudno po nich chodzić. Tak jest m.in. na Słonecznej czy Kosynierów Gdyńskich.

- W wielu miejscach w Elblągu jest lód, łatwo u upadek. Naprawdę trzeba uważać, by się nie przewrócić. Gdzie miejskie służby? Dlaczego nikt nie odśnieżył chodników gdy śnieg był jeszcze świeży? Po mrozach zalega na nich lodowa skorupa, która teraz już jest nie do usunięcia. Nie jest nawet posypana piaskiem – zwraca uwagę jedna z Czytelniczek, która zadzwoniła do naszej redakcji.

Kto jest za to odpowiedzialny? Władze miasta zwracają uwagę, że do samorządu należy 20 procent chodników w mieście, za odśnieżanie pozostałych są odpowiedzialni właściciele i zarządcy przylegających do chodników budynków.

- Do miejskich służb – Straży Miejskiej, EPGK czy Centrum Zarządzania Kryzysowego wpływa wiele sygnałów od mieszkańców w tej sprawie. Każdy jest weryfikowany, dlatego apelujemy o podawanie konkretnej lokalizacji, gdzie występuje problem. Jeśli to chodnik, który należy do samorządu, EPGK wysyła tam swoich pracowników. Jeśli odpowiedzialny jest kto inny, Straż Miejska ustala właściciela i poucza go o jego obowiązkach – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Przypomnijmy, że zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i występujących zagrożeń można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK:

całodobowo Dyspozytor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. 55 232-64-08 w. 9 · od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu tel. 55 239-32-99, całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 55 239-30-40,41

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

- parki, skwery i zieleńce– dyspozytor tel. 55 234-10-75 wew. 1

- tereny cmentarzy komunalnych – dyspozytor tel. 55 234-10-75 wew. 4, 5

Departament Edukacji - szkoły, przedszkola żłobki – K. Kuczyńska tel. 604-123-503

MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – L. Jankowski tel. 661-240-113

Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 55 239-69-08

Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu Akcji Zima znajdziecie tutaj