Chodniki skute lodem. Gdzie zgłaszać problem?

- Napiszcie o tym, jak wyglądają obecnie chodniki w mieście. W wielu miejscach jest lód, nie jest posypane, łatwo o upadek. Naprawdę trzeba uważać, by się nie przewrócić. Gdzie miejskie służby? – pyta jedna z naszych Czytelniczek, która zadzwoniła do redakcji. Takich sygnałów odebraliśmy więcej. Zobacz zdjęcia.

Nasza fotoreporterka w ciągu kilkudziesięciu minut obeszła kilka elbląskich ulic, dokumentując na zdjęciach stan chodników, w wielu przypadkach są one oblodzone i trudno po nich chodzić. Tak jest m.in. na Słonecznej czy Kosynierów Gdyńskich.

- W wielu miejscach w Elblągu jest lód, łatwo u upadek. Naprawdę trzeba uważać, by się nie przewrócić. Gdzie miejskie służby? Dlaczego nikt nie odśnieżył chodników gdy śnieg był jeszcze świeży? Po mrozach zalega na nich lodowa skorupa, która teraz już jest nie do usunięcia. Nie jest nawet posypana piaskiem – zwraca uwagę jedna z Czytelniczek, która zadzwoniła do naszej redakcji.

Kto jest za to odpowiedzialny? Władze miasta zwracają uwagę, że do samorządu należy 20 procent chodników w mieście, za odśnieżanie pozostałych są odpowiedzialni właściciele i zarządcy przylegających do chodników budynków.

- Do miejskich służb – Straży Miejskiej, EPGK czy Centrum Zarządzania Kryzysowego wpływa wiele sygnałów od mieszkańców w tej sprawie. Każdy jest weryfikowany, dlatego apelujemy o podawanie konkretnej lokalizacji, gdzie występuje problem. Jeśli to chodnik, który należy do samorządu, EPGK wysyła tam swoich pracowników. Jeśli odpowiedzialny jest kto inny, Straż Miejska ustala właściciela i poucza go o jego obowiązkach – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Przypomnijmy, że zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i występujących zagrożeń można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

 

Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK:

całodobowo Dyspozytor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659, tel. 55 232-64-08 w. 9 · od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu tel. 55 239-32-99, całodobowo Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 55 239-30-40,41

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

- parki, skwery i zieleńce– dyspozytor tel. 55 234-10-75 wew. 1

- tereny cmentarzy komunalnych – dyspozytor tel. 55 234-10-75 wew. 4, 5

Departament Edukacji - szkoły, przedszkola żłobki – K. Kuczyńska tel. 604-123-503

MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – L. Jankowski tel. 661-240-113

Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 55 239-69-08

 

Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu Akcji Zima znajdziecie tutaj

  • Do Tuska, to jego wina.
  • Za pisu nie było tyle śniegu oni panowali nad wszystkim. Jarek prowadź nas.
  • Missan niedawno liczby pokazywal ile to nie wysypali soli piasku, te liczby przekladaja sie na chodniki, zatoczki i przystanki... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Jak to gdzie? Czekają na wiosnę. Problem sam się rozwiąże - roztopi 😡
  • Niech kapusie sami zębami klują lód !
  • Moda na fotki a teraz rolki rodem z portEl ! Nikt za was tego nie zrobi, koniec z czekaniem na służby czy sprzątaczkę, do roboty.... Wasze podatki nic nie znaczą.....
  • Jaka może być ocena Nawrockiego skoro nie zareagował na kłamstwo trampa wobec całego świata że tylko Amerykanie byli na froncie w Afganistanie ? Tak nas traktują i tyle....
  • Zapraszam na ul. Zamkową. Tam to jest dopiero cyrk z dbaniem o chodniki. Wzdłuż ZSTI od wielu lat nikt nie odśnieża. Obawiające gałęzie lip każą przechodniom kłaniać się w pas...
  • za "udrożnienie" chodnika powinien odpowiadać ten kto odpowiada za ulicę wzdłuż której jest chodnik, Mamy absurd gdzie jadący pług przerzuca ścianę wysokości ok.0,5 błota i śniegu na chodnik, i właściciel przy posesji której jest ten chodnik ma to sprzątać?? Albo poprostu właściciel chodnika niech odpowiada za to.
  • Zatoczki autobusowe tragedia
  • Nawet największy w historii budżet miasta nie pomoże gdy brak gospodarza w mieście. Nissan takim z pewnością nie jest, bo przerastają go najprostsze sprawy
  • Porażka, zima jak zwykle zaskoczyła. DZWONIŁAM DO WYDZIAŁU DRÓG, W SPRAWIE CHODNIKA NA BEMA I SCHODÓW DO PRZYCHODNI, tych od Bema, nic nie zrobione... na schodach walka o życie, żeby z nich skorzystać trzeba się przez zaspę przedostać wpierw... to jakaś masakra
