Ćwiczenia „Elbląg 2026”, „Truso 2026”

Dzisiaj na terenie miasta przeprowadzane są ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i przygotowania obronnego pod kryptonimami „Elbląg 2026” oraz „Truso 2026”. Zobacz zdjęcia.

To kolejny element ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i przygotowania obronnego, które rozpoczęły się 21 kwietnia, kiedy to ćwiczone były elementy Akcji Kurierskiej Prezydenta Miasta Elbląg. Następnie 27 kwietnia odbyły się ćwiczenia związane z realizacją zadań Stałego Dyżuru, a dziś rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne. Prowadzone są na 5 obiektach tj. Lodowisku Helena, Browarze, w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Parku Modrzewie oraz w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Założenia do ćwiczeń są odpowiedzią na możliwe zagrożenia dla infrastruktury wrażliwej, a w konsekwencji mieszkańców naszego miasta. Dotyczą one działań z powietrza na dwa obiekty tj. Lodowisko Helena oraz Browar Elbląg oraz skutków tych działań na terenie miasta. W ćwiczeniach biorą udział służby odpowiadające za bezpieczeństwo na terenie miasta tj. Policja, PSP, Państwowe Ratownictwo Medyczne, MOSiR, OSP RW Elbląg, Ochotnicza Straż Pożarna w Browarze, Straż Miejska, Departamenty Urzędu Miejskiego w Elblągu przy koordynacji Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W trakcie ćwiczeń na polecenie prezydenta Elbląga Michała Missana pracuje miejski zespół zarządzania kryzysowego.

Przypominamy, że działania prowadzone na terenie miasta przez służby nie wynikają z realnego zagrożenia, lecz są tylko ćwiczeniami.