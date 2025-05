Nie o trudnościach, ale o możliwościach. Nie o ograniczeniach, ale o przekraczaniu barier mówili goście panelu „Człowiek sukcesu z Niepełnosprawnością” zorganizowanego przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Nie książki motywacyjne zmieniają świat - tylko ludzie i ich historie. Na spotkaniu w ECUS pojawiły się osoby, które każdego dnia udowadniają, że barier nie trzeba się bać - można je pokonać.

Agnieszka Pietrzyk pisarka, autorka kilkunastu powieści kryminalnych, osoba niewidoma, która doskonale „widzi” to, co w literaturze najważniejsze - emocje, napięcie, relacje. Podczas panelu podkreślała, jak ważna jest odwaga - nie tylko ta spektakularna, ale codzienna, cicha, która pozwala iść do przodu mimo przeszkód.

- Jak się ma chęć żeby coś zrobić, coś osiągnąć, żeby siebie realizować, robić coś wartościowego, to po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok podjąć próbę, nie czekać - mówiła.

Joanna Puchała - aktorka i performerka, która mimo niedowidzenia z powodzeniem występuje na scenach w całej Polsce, udowadniając, że teatr to przestrzeń serca, a nie wzroku. Szczególnie mocno wybrzmiały jej słowa:

- Jeśli ktoś mi mówi, że czegoś nie mogę, to na pewno to zrobię. Ta przekora pcha mnie do przodu. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie, co chcesz w życiu robić i po prostu zacznij to robić - radziła uczestnikom spotkania.

Artystka opowiadała o swojej drodze do aktorstwa, o pasji, która narodziła się jeszcze w dzieciństwie, oraz o tym, jak wielką siłą napędową może być marzenie. Mówiła też o trudach - o tym, że osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze są traktowane na równi, muszą głośno domagać się swoich praw, ale też o tym, że warto - bo sukces zaczyna się od wiary w siebie.

Tomasz Woźny - sportowiec, trener, organizator, pasjonat, który zaraża pozytywną energią i pokazuje, że nawet w sporcie nie liczy się ograniczenie, tylko determinacja. Podkreślał, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna w rozwoju osób z niepełnosprawnościami:

- Nieraz przekonałem się, że osoba z niepełnosprawnością może osiągać lepsze wyniki niż osoba w pełni sprawna - pod warunkiem, że znajdzie się przestrzeń i wsparcie. My w naszym Klubie IKS Atak mamy kilkanaście dyscyplin sportu dla osób z niepełnosprawności i wiele sukcesów na koncie - mówił.

Panel był nie tylko opowieścią o sukcesach, ale też apelem o równość, zrozumienie i empatię. Odbył się w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jako jedno z wydarzeń trwającego w Elblągu Tygodnia Osób z Niepełnosprawnością.