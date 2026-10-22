Czyj to sukces?

Walka o ocalenie neoklasycystycznej willi, w które znajduje się przedszkole nr 8, przy ul. Bema trwała od 2022 roku. Budynek uratowano i wyremontowano za rządowe środki, od listopada będzie to miejsce dla 80 dzieci w żłobku. Przedszkola na razie nie będzie.

Dziś (22 października) radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali briefing prasowy przed wyremontowanym budynkiem Przedszkola nr 8 przy ul. Bema w Elblągu. Po kosztownym remoncie okazało się bowiem, że... nie ma chętnych rodziców, którzy chcieliby posłać tam swoje dzieci w wieku przedszkolnym. W efekcie od listopada w budynku przebywać będzie 80 dzieci, ale wyłącznie w grupach żłobkowych.

Zdaniem radnych PiS brak chętnych do przedszkola to prosty skutek wielomiesięcznej niepewności i braku jasnej komunikacji ze strony urzędu.

– Jeżeli rodzice słyszą, że remont się przedłuża i że jest nabór do przedszkola, które we wrześniu nie zostanie otwarte, to proszę mi powiedzieć, kto z rodziców narazi swoje pociechy? – mówiła podczas konferencji radna Elżbieta Banasiewicz. – Miesiąc dziecko potrzebuje na aklimatyzację w nowym miejscu, a potem ma być przeniesione w inne miejsce. Żaden rodzic nie narazi dziecka na kolejny stres. Nie dziwię się, że nie było chętnych.

Radni przypomnieli, że prace nad uratowaniem placówki trwały od początku 2023 roku, a kluczowe było pozyskanie zewnętrznych funduszy.

– To wszystko dzięki determinacji rodziców przedszkolaków – przypomniał Paweł Kowszyński, radny PiS. – Dzięki naszemu zaangażowaniu w akcję oraz wsparciu ówczesnego wiceministra aktywów państwowych, a dziś posła Andrzeja Śliwki, udało się pozyskać środki rządowe na modernizację i rozbudowę tego obiektu.

– Widzimy, że upór i walka popłacają. Rodzice byli bardzo zdeterminowani w walce o przedszkole. Zgłosili się do nas i do Andrzeja Śliwki – dodała radna Jolanta Lisewska. – Utworzona została nawet społeczna zbiórka na remont placówki.

Przypomnijmy, że cała inwestycja kosztowała 9,6 mln zł, z czego aż 9,1 mln zł pochodziło z różnych programów rządowych:

- władze Elbląga, jeszcze za kadencji prezydenta Witolda Wróblewskiego, pozyskały 3,4 mln zł z rządowego Programu Odbudowy Zabytków (za rządów PiS).

- już za kadencji prezydenta Michała Missana miasto pozyskało kolejne 5,7 mln zł z programu „Aktywny Maluch” (za rządów obecnej koalicji).

Sprawa przedszkola nr 8 ma swoją długą historię. Rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., kiedy radna Jolanta Lisewska wystosowała interpelację do ówczesnego prezydenta Witolda Wróblewskiego z pytaniem o powody braku rekrutacji do placówki. W odpowiedzi Janusz Nowak, ówczesny wiceprezydent Elbląga, zwrócił uwagę na konieczność gruntownego remontu ze względu na zły stan techniczny obiektu. Odpowiedź ta nie uspokoiła rodziców, którzy obawiali się całkowitego zamknięcia przedszkola.

W lutym 2023 r. odbyły się burzliwe spotkania rodziców, radnych i władz miasta. Ostatecznie, po pokonaniu wielu trudności, udało się ocalić neoklasycystyczną willę z 1886 r. Przypomnijmy, że przedszkole w tym miejscu funkcjonuje nieprzerwanie od 1965 r. Od 2 listopada ponownie zagoszczą tu najmłodsi Elblążanie – tym razem jednak jako maluchy w wieku żłobkowym.