- Ogromne, zdrowe i piękne dęby i buki są wycinane do zera tuż za znakiem kończącym miasto Elbląg wzdłuż drogi na Próchnik – informuje nasza Czytelniczka, nazywając działania „rabunkową wycinką drzew w Krasnym Lesie”. Co to za prace?

Fot. nadesłana

- Przy znaku informującym, że jest tu Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, stoją kikuty po wyciętych, ogromnych bukach. Czy tak ma wyglądać park krajobrazowy? Co najgorsze, z tego co widać to nie koniec wycinki, bo są zaznaczone kolejne dorodne drzewa do usunięcia. Proszę o interwencję w tej sprawie redakcję – pisze nasza Czytelniczka.

O prowadzone we wskazanym miejscu działania zapytaliśmy Nadleśnictwo Elbląg.

- W przytoczonym przez czytelnika miejscu wykonane prace leśne zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem - odpowiada na nasze pytania Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg. - Ich celem było odsłonięcie młodego pokolenia lasu, zwiększające ilość światła, wody i przestrzeni niezbędnych do wzrostu młodych drzew. Aktualnie na części tego terenu trwają prace porządkowe oraz związane z wywiezieniem drewna. Na pozostałej części tej powierzchni prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. W miejscach, gdzie z różnych powodów nie pojawiły się młode drzewa, w przeciągu najbliższych 2- 3 lat posadzone zostaną sadzonki gatunków drzew urozmaicające skład gatunkowy przyszłego lasu. W wyniku wykonanych prac, na styku lasu i drogi powstanie pas zieleni stanowiący naturalną granicę między lasem a ternem otwartym, nazywany ekotonem, który charakteryzuje się większą różnorodnością przyrodniczą - podkreśla leśnik.

- Wykonane prace są ważne także ze względu na bliskość bardzo uczęszczanej drogi (ul. Fromborska) i zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących. Rosnące w dużej bliskości wysokie, stare drzewa stanowią spore niebezpieczeństwo, szczególnie w okresie silnych opadów wilgotnego śniegu oraz w trakcie mocno wiejącego wiatru. Niektóre z drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa ruchu, z racji wieku posiadają wewnątrz pnia wypróchnienia, a ich usunięcie wymagać będzie specjalistycznej firmy jak i organizacji ruchu drogowego, w trakcie wykonywania tych prac. W minionym roku, jak i i we wcześniejszych latach na terenie Nadleśnictwa Elbląg zdarzały się przypadki przewrócenia się drzewa na pas ruchu informuje Jan Piotrowski. Odnosi się też do kwestii parku krajobrazowego.

- Park krajobrazowy to obok parku narodowego, rezerwatu, obszaru chronionego krajobrazu i innych, jedna z form ochrony przyrody funkcjonujących w naszym kraju. Każda z tych form ma swoje określone zasady funkcjonowania określone w Ustawie o Ochronie Przyrody. Park krajobrazowy to taka forma ochrony przyrody, w której zakłada się, że teren pozostaje w gospodarczym wykorzystaniu, oraz że ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych odbywa się w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jest to więc taka forma ochrony przyrody, która nie tylko nie zakazuje, ale zakłada gospodarcze funkcjonowanie człowieka przy dopełnieniu zasad zrównoważonego rozwoju - wskazuje Jan Piotrowski.