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Czytelniczka: samowolnie wyciął drzewo na osiedlu, wezwaliśmy policję

 Elbląg, Mieszkańcy wezwali policję -
Mieszkańcy wezwali policję - fot. Czytelniczka

- Mieszkaniec naszego bloku samowolnie wyciął drzewo. Mimo interwencji jednej z lokatorek on dalej to robił. Wezwaliśmy policję, ale chyba niczego nie zrobiła w tej sprawie – napisała w mailu do naszej redakcji Czytelniczka. Sprawdziliśmy i Komenda Miejska Policji w Elblągu prowadzi w związku z tym zdarzeniem postępowanie.

Do tej niecodziennej sytuacji, jak opisuje Czytelniczka, miało dojść w sobotę, 15 sierpnia na ul. 12 Lutego w Elblągu.

- Mieszkający w naszym bloku człowiek samowolnie wyciął rosnące na terenie wspólnym drzewo. Mimo interwencji jednej z lokatorek on dalej to robił. Zgłosiłam wszędzie, gdzie się da: policja, dzielnicowy, urząd. Policja była, ale nie wiem co zrobiła? Chyba niczego nie zrobiła w tej sprawie. Ta sytuacja wywołała w nas ogromny stres – pisze w mailu do naszej redakcji Czytelniczka.

W Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu potwierdziliśmy, że funkcjonariusze podjęli interwencję.

- W tej sprawie prowadzone jest postępowanie o popełnienie wykroczenia w związku z niszczeniem zieleni – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

 


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