Dni Papieskie po raz 26.
Już po raz 26. w Elblągu odbędą się Dni Papieskie, połączone w wręczeniem nagrody "Tuus". Organizatorzy zapraszają chętnych do udziału w wydarzeniu, zaplanowanym na wtorek, 13 października, o godz. 17 w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Wstęp wolny.
Tegoroczne święto XXVI Dnia Papieskiego obchodzone jest pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Uczeń - misjonarz”. W całym kraju trwają z tej okazji koncerty, festyny, pielgrzymki i procesje.
Program elbląskich XXVI Dni Papieskich:
17:00 - Wręczenie XIX Nagrody Biskupa Elbląskiego „TUUS”
17:30 – koncert zespołu niemaGOtu
Po koncercie – wspólny śpiew „Barki”
niemaGOtu to polski zespół muzyczny grający muzykę chrześcijańską. Założony w 2015 roku przez muzyków odpowiedzialnych za nagranie piosenki „Błogosławieni miłosierni”, która stała się potem hymnem Światowych Dni Młodzieży 2016. Piosenkę przetłumaczono na 15 języków obcych. Zespół bierze udział w wielu imprezach promujących wiarę chrześcijańską jak Festiwal Psalmów Dawidowych, pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych czy inicjatywy spotkań młodych
Organizatorami wydarzenia są biskup elbląski Wojciech Skibicki oraz prezydent Elbląga Michał Missan.