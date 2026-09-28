Dni Papieskie po raz 26.

Już po raz 26. w Elblągu odbędą się Dni Papieskie, połączone w wręczeniem nagrody "Tuus". Organizatorzy zapraszają chętnych do udziału w wydarzeniu, zaplanowanym na wtorek, 13 października, o godz. 17 w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Wstęp wolny.

Tegoroczne święto XXVI Dnia Papieskiego obchodzone jest pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Uczeń - misjonarz”. W całym kraju trwają z tej okazji koncerty, festyny, pielgrzymki i procesje. Program elbląskich XXVI Dni Papieskich: 17:00 - Wręczenie XIX Nagrody Biskupa Elbląskiego „TUUS” 17:30 – koncert zespołu niemaGOtu Po koncercie – wspólny śpiew „Barki” niemaGOtu to polski zespół muzyczny grający muzykę chrześcijańską. Założony w 2015 roku przez muzyków odpowiedzialnych za nagranie piosenki „Błogosławieni miłosierni”, która stała się potem hymnem Światowych Dni Młodzieży 2016. Piosenkę przetłumaczono na 15 języków obcych. Zespół bierze udział w wielu imprezach promujących wiarę chrześcijańską jak Festiwal Psalmów Dawidowych, pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych czy inicjatywy spotkań młodych Organizatorami wydarzenia są biskup elbląski Wojciech Skibicki oraz prezydent Elbląga Michał Missan.

informacja UM Elbląg