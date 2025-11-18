Dołącz do Elbląskiej Rady Kobiet

Ogłoszono nabór kandydatek do nowo powołanej Elbląskiej Rady Kobiet, która będzie pełniła funkcję organu konsultacyjno-opiniodawczego oraz inicjatywnego w zakresie spraw dotyczących kobiet w mieście.

Kadencja Rady obejmie lata 2025–2029. ERK będzie składać się z 15 członkiń, w tym 12 wybranych spośród zgłoszeń. 3 reprezentantki prezydent Elbląga wskaże samodzielnie.

- Elbląska Rada Kobiet ma na celu wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkanek poprzez wnoszenie wiedzy, doświadczenia oraz inicjatyw wspierających działania prezydenta miasta w obszarach związanych z polityką równościową i kwestiami ważnymi dla elblążanek. Praca w Radzie ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. Prezydent, dokonując wyboru członkiń Rady, będzie kierował się troską o reprezentatywność różnych środowisk oraz zróżnicowanie wiekowe kandydatek - czytamy w informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Do zgłoszenia mogą przystąpić kobiety, które: ukończyły 18 lat w dniu składania zgłoszenia, zamieszkują na terenie Elbląga i tu koncentrują swoją działalność społeczną lub zawodową. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu, który należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Kobiet” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2025 r.

- Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji formalnej pod kątem kompletności i poprawności. Formularze niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zachęcamy mieszkanki Elbląga do włączenia się w prace Elbląskiej Rady Kobiet i współtworzenia ważnych działań na rzecz naszego miasta - informuje UM w Elblągu.

Formularz dostępny jest w linku.