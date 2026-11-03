Dołącz do fundacji Zwierzęta Mają Prawo. Szukamy wolontariuszy

Czy los zwierząt nie jest Ci obojętny? Masz wiedzę, umiejętności, doświadczenie albo po prostu chcesz zrobić coś dobrego? Fundacja „Zwierzęta Mają Prawo” rozwija swoją działalność i szuka osób, które chcą wspólnie z nami działać na rzecz ochrony praw i dobrostanu zwierząt.

Budujemy organizację, która będzie reagować na przypadki krzywdzenia zwierząt, wspierać inicjatywy społeczne, rozwijać działania edukacyjne i współpracować z instytucjami oraz innymi organizacjami prozwierzęcymi.

Kogo szukamy?

Aktualnie zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane następującymi obszarami:

Prawo i ochrona zwierząt

Prawnicy i prawniczki – do konsultacji prawnych, analizy dokumentów i wsparcia w sprawach dotyczących ochrony praw zwierząt.

Behawiorystka i weterynaria

Behawioryści i behawiorystki zwierząt – do konsultacji, analizy sytuacji wymagających wsparcia behawioralnego i współtworzenia materiałów edukacyjnych.

Lekarze i lekarki weterynarii – do konsultacji dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz dzielenia się wiedzą specjalistyczną.

Internet i komunikacja

Osoby do spraw IT i komunikacji internetowej – do montażu krótkich filmów, aktualizacji strony internetowej i rozwijania naszej obecności w sieci.

Działania lokalne

Koordynatorzy i koordynatorki działań lokalnych – do rozwijania inicjatyw Fundacji w swoich regionach, nawiązywania kontaktów i organizowania działań edukacyjnych.

Współpracownicy i współpracowniczki

Osoby, które chcą zaangażować się w ochronę praw zwierząt, wspierać działania społeczne, edukacyjne, prawne lub organizacyjne i współtworzyć Fundację od podstaw.

Co oferujemy?

Możliwość realnego wpływu na rozwój Fundacji i jej działania.

Przestrzeń na własne pomysły i inicjatywę.

Współpracę z osobami, którym dobro zwierząt naprawdę leży na sercu.

Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwijania swoich umiejętności.

Elastyczne ustalenie zakresu zadań i wymiaru zaangażowania, z uwzględnieniem Twoich możliwości.

Nie na każdym stanowisku wymagamy wieloletniego doświadczenia. W przypadku ról specjalistycznych potrzebne są odpowiednie kwalifikacje, natomiast w wielu obszarach liczą się przede wszystkim odpowiedzialność, chęć działania i zaangażowanie.

Ważne: jest to współpraca wolontariacka i nieodpłatna.

Jak dołączyć do naszego zespołu?

Napisz kilka słów o sobie, swoim doświadczeniu, umiejętnościach i obszarze, w którym chcesz się zaangażować.

Zgłoszenia: wolontariat@fundacjazmp.org.pl

Nie musisz robić wszystkiego. Czasem wystarczy wiedza, którą już masz, kilka godzin w miesiącu albo pomysł, który pomoże zmienić czyjś los.

Jeśli chcesz działać na rzecz zwierząt - zapraszamy!

Dla nich. Dla nas. Dla lepszego świata