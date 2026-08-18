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Drogi plac zabaw

 Elbląg, Drogi plac zabaw
fot. Szkoła Podstawowa nr 14

Mieszkańcy zagłosowali w Budżecie Obywatelskim, projekt wygrał i został skierowany do realizacji. Potencjalny wykonawca placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 chce jednak więcej pieniędzy niż przewidują urzędnicy.

Przy Szkole Podstawowej nr 14 na elbląskim Zatorzu powstanie plac zabaw. To efekt ubiegłorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim. Na projekt oddało głos 622 mieszkańców okręgu nr 5 i projekt został skierowany do realizacji. Jego koszt oszacowano na 380 tys. zł.

Na placu zabaw znajdą się dwie huśtawki, podwójny drążek, stolik do gry w szachy i chińczyka oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami. Do tego dwa kosze na śmieci, dwie ławki z oparciem i tablica informacyjna plus bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie.

Urzędnicy na ten cel przeznaczyli 373 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta: firma Novum ze Szczytna swoje usługi wyceniła na niemal 398 tys. zł.

Teraz ruch należy do prezydenta: znaleźć i dołożyć brakującą kwotę czy unieważnić przetarg? Oferta będzie musiała być jeszcze sprawdzona pod względem formalnym. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, to wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Ludzie litości !! Za prawie 400.000,00 zł można wybudować i wykończyć funkcjonalny mały domek jednorodzinny ze wszystkimi instalacjami, a wy chcecie wywalić tyle na plac zabaw? Na "dwie huśtawki, podwójny drążek, stolik do gry w szachy i chińczyka oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami" ?!?! Czy wy tam macie za dużo NASZYCH pieniędzy, że tak nimi szastacie?! Kiedy ktoś powstrzyma to szaleństwo ?!?!
  • Zgadzam sie, pogięło ich chyba z tymi kosztami. Ile można..
  • Glosowaliscie za bzdetami, to macie, poza tym przyjdzie pietnastoletnia patologia rozwali plac... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
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    2
    1
    O kamerować(2026-08-18)
  • Wiecie po co jest ten plac zabaw? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa.
  • To nie twoje pieniądze, o kosztach budowy domów nie masz pojęcia. Ciebie nikt nie musi powstrzymywać, ty poza pisaniem bzdur nic nie robisz.400 tys. domek, noo nooo.
  • Proszę mi wskazać osobę, która za 400 tys wybudowała mały domek. Tak może napisać ktoś, kto od dawna nie robił remontów, a już na pewno nie budował domu. Dla przykładu podam, kosz remontu małej łazienki (3,5 m2) to ponad 20 tys.
  • "Proszę mi wskazać osobę, która za 400 tys wybudowała " - kolega wybudował piętrowy drewniany domek (pod klucz) nad jeziorem za 400 tysi wraz z: zakupem działki, uzbrojeniem w wodę, szambo, elektrykę itd, do zamieszkania.3 albo 4 pokoje.
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