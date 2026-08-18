Drogi plac zabaw

Mieszkańcy zagłosowali w Budżecie Obywatelskim, projekt wygrał i został skierowany do realizacji. Potencjalny wykonawca placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 chce jednak więcej pieniędzy niż przewidują urzędnicy.

Przy Szkole Podstawowej nr 14 na elbląskim Zatorzu powstanie plac zabaw. To efekt ubiegłorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim. Na projekt oddało głos 622 mieszkańców okręgu nr 5 i projekt został skierowany do realizacji. Jego koszt oszacowano na 380 tys. zł.

Na placu zabaw znajdą się dwie huśtawki, podwójny drążek, stolik do gry w szachy i chińczyka oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami. Do tego dwa kosze na śmieci, dwie ławki z oparciem i tablica informacyjna plus bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie.

Urzędnicy na ten cel przeznaczyli 373 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta: firma Novum ze Szczytna swoje usługi wyceniła na niemal 398 tys. zł.

Teraz ruch należy do prezydenta: znaleźć i dołożyć brakującą kwotę czy unieważnić przetarg? Oferta będzie musiała być jeszcze sprawdzona pod względem formalnym. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, to wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji.