Dwujęzyczny przedszkolak w Elblągu

Elbląg dołączył do Ogólnopolskiego Programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”. Dzięki innowacyjnej platformie edukacyjnej dzieci z miejskich przedszkoli będą mogły w bardzo przystępny sposób uczyć się języka angielskiego - informują władze miasta.

- Ogólnopolski Program „Dwujęzyczny Przedszkolak” to unikalna oferta edukacyjna, która wyróżnia nasze miasto na tle innych i stanowi rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz atrakcyjność publicznych placówek oświatowych. Innowacyjna Platforma Edukacyjna oferuje aż 4000 gotowych aktywności, ale to nauczyciel wybiera, co najlepiej sprawdzi się w jego grupie. Program nie stanowi odrębnych zajęć – jest wpleciony w codzienne aktywności dzieci - informują władze miasta.

Program jest nowoczesny i bardzo intuicyjny. Umożliwia wychowanie dwujęzyczne w każdej placówce, niezależnie od kompetencji językowych kadry. Jest zgodny z podstawą programową i polityką oświatową MEN. Język angielski jest wprowadzany w sposób naturalny podczas codziennych czynności przedszkolnych, takich jak: poranna gimnastyka, mycie rąk, ubieranie się na spacer, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe.

- Programem „Dwujęzyczny Przedszkolak” realizowany jest w całości z budżetu elbląskiego samorządu i odpowiada na potrzeby rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom lepszy start w edukację i przyszłość. W roku szkolnym 2025/2026 programem zostaną objęte 4-letnie dzieci, ze wszystkich miejskich przedszkoli (564 dzieci) - dodają władze miasta.