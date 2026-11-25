Płakał przed sędzią, opowiadając o tym, co go spotkało

Duże emocje towarzyszyły dzisiejszym (25 listopada) zeznaniom przed sądem 23-letniego Andrzeja Ł. Mężczyzna miał być porwany i przetrzymywany w mieszkaniu na ul. Lotniczej, a tam między innymi rażony paralizatorem, wiązany i wsadzany do wanny z zimną wodą, ostrzelany z broni na kulki, cięty maczetę. W ten sposób miał być zmuszany do kradzieży. - Nie mam pracy, bo mam pieprzone kule w ciele. Nie wiem, co mam jeszcze panu powiedzieć? Zróbcie z nimi w końcu porządek – zwrócił się bezpośrednio do sędziego Andrzej Ł. Po czy rozpłakał się.

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyła się kolejna rozprawa, w której oskarżonymi jest trzech mężczyzn oraz kobieta. Prokuratura zarzuca im wymuszenia rozbójnicze oraz pozbawienie wolności 23-latka połączone ze szczególnym udręczeniem. Według śledczych mężczyzna miał być brutalnie zmuszany do kradzieży w sklepach. Wobec niego miały być używane m.in. paralizator, maczeta i pałka teleskopowa.

Dziś przed sądem zeznania składał pokrzywdzony Andrzej Ł. oraz jego przyjaciółka. Sąd zdecydował, iż na ten czas oskarżeni opuszczą salę rozpraw, kierując się dobrostanem psychicznym świadków. Duże emocje towarzyszyły przede wszystkim zeznaniom Andrzeja Ł. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, łamał mu się głos, momentami płakał. To, co wydarzyło się w mieszkaniu na ulicy Lotniczej, nazywał torturami. Opisywał, że był związany i nagi zmuszony do wejścia do wanny z chłodną wodną, a następnie rażony paralizatorem, oddawano do niego strzały z broni na kulki, bito pałką teleskopową, raniono maczetą. Wszystko po to, by zmusić do kradzieży w marketach.

- Teraz boję się każdego człowieka. Gdy widzę ludzi, to uciekam na drugi koniec ulicy. Mój stan psychiczny jest strasznie słaby, miałem kilka wizyt u psychologa, ale na razie nie pomogły. Mój stan zdrowia się pogorszył, od tamtej pory jestem bezrobotny, nie mogę znaleźć przez to pracy. W moim ciele są nadal kulki z postrzałów. Wszystkie relacje rodzinne się pogorszyły, pieniędzy na życie nie mam. Nie mam pracy, bo mam pieprzone kule w ciele! Nie wiem co mam jeszcze panu powiedzieć. Zróbcie z nimi w końcu porządek – zwrócił się do sędziego Andrzej Ł.

- Rozumiem pana emocje, proszę się tak nie unosić – uspokajał świadka przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Tomasz Charzewski.

Ze względu na stan psychiczny oskarżonego sędzia na wniosek prokuratury zarządził krótką przerwę w rozprawie. Po niej Andrzej Ł. wrócił już wyraźnie spokojniejszy na salę i kontynuował zeznania. Opisywał m.in. groźby jakie jeden z oskarżonych miał kierować do jego przyjaciółki.

- Mówił, że zrobi z jej córki dziwkę, że wywiezie ją do Niemiec, a syna zabije - mówił Andrzej Ł.

Dodajmy, że 23-letni Andrzej Ł. był wówczas osobą w kryzysie bezdomności.

Przypomnijmy, że o tej bulwersującej sprawie pisaliśmy już w maju 2026 roku, kiedy Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko: 45-letniemu Danielowi W., 27- letniemu Karolowi Sz., 22-letniemu Łukaszowi Dz. i 42-letniej Katarzynie P. Oprócz 23-letniego Andrzeja Ł., pokrzywdzoną w tej sprawie jest również jego przyjaciółka oraz trzy wspólnoty mieszkaniowe, bo jeden z oskarżonych ma zarzut zniszczenia ich mienia.

Danielowi W. oraz Karolowi Sz. przedstawiono zarzuty m.in. z artykułu 189 kodeksu karnego, par. 1 oraz 3, czyli pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, gdzie górna granica kary to 25 lat pozbawienia wolności. Przywiązanie do krzesła, uderzenie pięścią w twarz, rażenie paralizatorem, ranienie w rękę maczetą, rozebranie i polanie wodą, uderzanie przedmiotem podobnym do pałki teleskopowej, strzelanie z pistoletu na kulki, uderzanie kulą bilardową włożoną w skarpetę – tego rodzaju przemocy zdaniem prokuratury – mieli dopuścić się oskarżeni wobec 23-latka.

Zarzuty zakwalifikowano jako zbrodnię. Trzem z oskarżonych grozi nawet 25 pozbawienia wolności. Oskarżeni mężczyźni przebywają w areszcie tymczasowym, kobieta odpowiada z wolnej stopy.

Do sprawy wrócimy.