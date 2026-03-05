 Dzień Kobiet w CRW Dolinka

Niedziela, 8 marca, to dobry moment, by zrobić coś wyłącznie dla siebie. Z okazji Dnia Kobiet w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka tego dnia wszystkie Panie będą mogły skorzystać z biletu ulgowego.

Dzień Kobiet to nie tylko symbol, ale troska o zdrowie i dobre samopoczucie, która powinna trwać powinna przez cały rok. Zgodnie z decyzją Prezydenta Elbląga dr Michała Missana, 8 marca wszystkie panie będą mogły uczcić swoje święto biletem ulgowym w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zachęcamy, by w najbliższą niedzielę wykorzystać promocyjną cenę biletu i spędzić czas w wodzie – aktywnie lub regeneracyjnie.

Obiekt będzie otwarty w standardowych godzinach - od 6:00 do 22:00. To daje pełną swobodę w zaplanowaniu wizyty – poranny trening na pływalni sportowej, rodzinne popołudnie w basenie rekreacyjnym czy wieczorny relaks w strefie saun. Każda forma aktywności ma znaczenie, a najlepiej działa ta, którą wybieramy z przyjemnością.