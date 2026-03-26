Zapraszamy na „Elbląg Ahead – Dzień Kariery i Rozwoju”, wyjątkowe wydarzenie, które jest odpowiedzią na potrzeby elbląskich przedsiębiorstw, a także formą wsparcia rynku pracy poprzez połączenie edukacji, biznesu i aktywizacji osób szukających pracy.

Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia w godz. 9-15 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. Jest skierowane przede wszystkim do uczniów ostatnich klas oraz absolwentów elbląskich szkół średnich, jednak swoje miejsce znajdą tu również osoby aktywnie poszukujące pracy.

W harmonogramie m.in. targi pracodawców, warsztaty rekrutacyjne, a także krótkie rozmowy z inspirującymi gośćmi. To doskonała okazja, aby poznać potencjalnych pracodawców, zdobyć wskazówki i doświadczenie rekrutacyjne, nawiązać kontakty i odnaleźć swoją ścieżkę kariery.

„Elbląg Ahead” jest współorganizowany przez prezydenta Elbląga Michała Missana, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i Centrum edukacji i pracy młodzieży OHP w Elblągu.