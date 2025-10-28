Elbląg gospodarzem ogólnopolskiego wydarzenia „Szyjemy sport na miarę"

W niedzielę, 16 listopada, o godzinie 11, w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się ogólnopolskie wydarzenie sportowo-edukacyjne „Szyjemy sport na miarę". To camp dla rodziców i dzieci w wieku 10–14 lat, promujący wspólne spędzanie czasu i aktywny styl życia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona do 65 par rodzic–dziecko. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz dostępny na stronie projektu.

Podczas campu uczestnicy wezmą udział w treningach, zabawach i konkursach prowadzonych przez znanych sportowców – Krzysztofa Ignaczaka, Cezarego Trybańskiego, Marcina Lijewskiego i Iwonę Niedźwiedź. Każda para otrzyma pamiątkową koszulkę projektu i pakiet materiałów promujących zdrowy styl życia.

– „Chcemy pokazać, że sport to nie tylko rywalizacja, ale też wspólna zabawa i sposób na wzmacnianie więzi rodzinnych. Elbląg to kolejne miasto, które dołącza do naszej sportowej rodziny" – podkreślają organizatorzy projektu.

Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a lokalnymi partnerami są Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu oraz 99rent.