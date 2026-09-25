Elbląskie Dni Zdrowia 2026

Już wkrótce, w dniach 5–10 października 2026 roku, w Elblągu odbędą się Elbląskie Dni Zdrowia 2026. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Zdrowie zaczyna się w głowie”. W programie znalazły się spotkania, warsztaty, konsultacje, dni otwarte, wykłady i panel dyskusyjny poświęcone zdrowiu psychicznemu, profilaktyce oraz budowaniu dobrostanu mieszkańców.

To wydarzenie skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, opiekunów osób chorujących, kobiet, oraz wszystkich, którzy chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie psychiczne i dobrostan.

Organizatorem Elbląskich Dni Zdrowia jest Prezydent Miasta Elbląg. Współorganizatorami oraz partnerami są elbląskie uczelnie, placówki ochrony zdrowia, instytucje i organizacje społeczne.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram wydarzeń:

„Dobrze, że pytasz” – porozmawiaj ze specjalistą

Od 5 do 9 października, w godz. 12:00–14:00, mieszkańcy będą mogli skorzystać z dyżurów telefonicznych specjalistów pod numerem 780 191 899.

Każdego dnia dyżur będzie pełnił inny specjalista z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

5 października – psycholog,

– psycholog, 6 października – terapeuta,

– terapeuta, 7 października – psycholog,

– psycholog, 8 października – opiekunka/pielęgniarka neuropsychiatryczna,

– opiekunka/pielęgniarka neuropsychiatryczna, 9 października – opiekunka/pielęgniarka neuropsychiatryczna.

Zadzwoń, porozmawiaj i otrzymaj wsparcie, zanim trudności staną się jeszcze większe.

Warsztaty dla seniorów

8 października w godz. 14:00 – 16.00 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy

ul. Lotniczej 2 odbędą się prelekcje dla seniorów.

W programie znalazły się trzy tematy:

„Mózg, jak mięsień nieużywany traci swą moc – czyli jak przeciwdziałać procesom starzenia się mózgu”,

„Mam wpływ! Jak budować odporność psychiczną i korzystać z własnych zasobów”,

„Zdrowy duch to zdrowe ciało”.

Wstęp wolny.

„Kiedy pamięć zaczyna zawodzić” - spotkanie dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi

8 października w godz.16:00 - 18:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej 16A odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się jak wspierać swoich bliskich, jak rozpoznać pierwsze objawy choroby, gdzie szukać pomocy oraz jak zadbać o własne siły i dobrostan jako opiekun.

Zapisy na spotkanie pod numerem telefonu: 55 625 61 60.

Dni Otwarte w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Komeńskiego 35.

Szpital Miejski w Elblągu zaprasza 8 i 9 października, w godz. 10:00–14:00

W czwartek 8 października będzie można poznać Oddział Dzienny Psychiatryczny, natomiast w piątek, 9 października – Poradnię Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym.

To okazja, aby dowiedzieć się, jak działa Centrum, z jakiego rodzaju pomocy można skorzystać i gdzie szukać wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego.

Wstęp wolny.

Młodzież – ważna część programu

W dniach 8 i 9 października koło naukowe studentów Akademii Nauk Stosowanych przeprowadzi warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Będzie można m.in. porozmawiać o stresie, lęku, budowaniu odporności na niepowodzenia, o zaletach i wadach mediów społecznościowych, czy też o dbaniu o zdrowie.

Z kolei 9 października Fundacja FOSA oraz Społeczna Inicjatywa Narkopolityki przy współpracy z Fundacją LPP przygotują warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych dot. m.in. wykrywania kryzysu psychicznego, szukania pomocy oraz zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Równolegle w klubie “Niebieskie Trampki" oraz na terenie w C.H. Ogrody młodzież będzie mogła spędzić czas

w ramach integracji klasowej (m.in. bilard, piłkarzyki, minigolf, warsztaty arteterapii)

Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem szkół.

„Zatrzymaj się. Posłuchaj. Sprawdź” – panel dyskusyjny

W piątek, 9 października, w godz. 15:00–18:00 w Centrum Handlowym Ogrody, odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego porozmawiamy o problemach, które mogą pojawić się w życiu każdego z nas, a które nie zawsze są łatwe do zauważenia.

Panel obejmie trzy bloki:

„Kiedy ‘lubię’ zamienia się w ‘muszę’” – o uzależnieniach i zachowaniach, które łatwo przegapić.

– o uzależnieniach i zachowaniach, które łatwo przegapić. „Stres – wróg czy nieodłączny towarzysz życia” – o stresie, napięciu i sposobach radzenia sobie.

– o stresie, napięciu i sposobach radzenia sobie. „Nie widać, a boli” – o smutku, lęku i tym, kiedy warto szukać pomocy.

W ramach wydarzenia dostępny będzie również punkt informacyjno-konsultacyjny. Będzie można również skorzystać z badań profilaktycznych - wykonać pomiary glukozy, kwasu moczowego, cholesterolu i trójglicerydów oraz zmierzyć swoje BMI. Na parkingu zewnętrznym galerii będzie dostępny FOSOBUS, w którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje i wsparcie dotyczące zdrowia psychicznego, a także porozmawiać z psychiatrą, psychoterapeutą i psychologiem.

Wstęp wolny.

„W kinie o rodzinie” – prelekcje dla rodziców

10 października w godz. 12:00–14:00 w Multikinie w Centrum Handlowym Ogrody odbędą się prelekcje dla rodziców, t.j.:

„Wyzwania dojrzewania. Jak nie zwariować w wychowywaniu” - spojrzenie terapeuty rodzinnego

jak stawianie granic wpływa na relacje.

- spojrzenie terapeuty rodzinnego jak stawianie granic wpływa na relacje. „Cyfrowy rodzic- bezpieczny nastolatek” - bezpieczeństwo i higiena cyfrowa nastolatków, online pod kontrolą, sieć bez pułapek.

- bezpieczeństwo i higiena cyfrowa nastolatków, online pod kontrolą, sieć bez pułapek. „Jak prawo widzi nastolatka” - odpowiedzialność prawna wynikająca z ustawy o narkomanii

i resocjalizacji, konsekwencje prawne spożywania alkoholu młodzieży do 18 roku życia.

- odpowiedzialność prawna wynikająca z ustawy o narkomanii i resocjalizacji, konsekwencje prawne spożywania alkoholu młodzieży do 18 roku życia. „Z czym mierzą się nasze dzieci? O uzależnieniach, które zaczynają się niewinnie”.

Po spotkaniu do godz. 16:00 będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji z psychologiem, w klubie "Niebieskie Trampki”.

Zapisy na spotkanie odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony w portalu Librus.

„Wiele ról. Jedna kobieta. Nie muszę wszystkiego udźwignąć” – konferencja i warsztaty dla kobiet

Finał Elbląskich Dni Zdrowia będzie szczególnie ważny dla kobiet.

10 października w godz. 15:00–18:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 odbędzie się wydarzenie zorganizowane przez Elbląską Radę Kobiet. W programie znalazły się m.in.:

konferencja i warsztaty dla kobiet dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, praw, relacji

i codziennych wyzwań, z którymi mierzą się współczesne kobiety.

dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, praw, relacji i codziennych wyzwań, z którymi mierzą się współczesne kobiety. warsztaty flamenco ,

, warsztaty wyciszenia - joga.

Wstęp wolny.

Sześć dni, jeden ważny temat

Tegoroczne wydarzenie ma być przede wszystkim zaproszeniem do rozmowy o zdrowiu psychicznym bez tabu i bez oceniania.

Bo troska o zdrowie to nie tylko reagowanie wtedy, gdy pojawia się problem. To także profilaktyka, budowanie odporności psychicznej, dobre relacje, umiejętność odpoczynku i świadomość tego, gdzie można znaleźć pomoc.

Bo zdrowie zaczyna się w głowie!