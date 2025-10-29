UWAGA!

Elbląskie parkowanie ku zmianie

Elbląski samorząd planuje zmiany dotyczące strefy płatnego parkowania w mieście. Wiążą się m. in. z wprowadzeniem programu „wElblągu”.

 

Co ma się zmienić? Według projektu uchwały, korzyści obejmą m. in. uczestników nowego programu „wElblągu”.

- W projekcie proponuje się obniżenie stawek opłaty abonamentowej za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu dla osób, które zdecydują się przystąpić do Programu „wElblągu”.

Dla uczestników Programu pozostawiona jest również możliwość bezpłatnego postoju pojazdów, w sektorze ich zameldowania (identyfikator „M”). Jednocześnie wprowadza się nowy, niskopłatny abonament „M1” z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu dla osób, które do Programu nie przystąpią ważny w sektorze ich zameldowania.

Kwoty dotyczącej powyższych ustaleń prezentujemy w dołączonej tabeli z projektu uchwały.

Propozycja zakłada również poszerzenie możliwości bezpłatnego postoju dla osób z niepełnosprawnościami z dotychczasowych wydzielonych miejsc na wszystkie miejsca postojowe, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

- Proponowane zmiany obejmują również zastąpienie w uchwale dotychczasowego określenia „osoba niepełnosprawna” określeniem „osoba z niepełnosprawnością”, z wyjątkiem nazw własnych obowiązujących dokumentów i określeń użytych w przepisach prawa – czytamy w projekcie.

Uchwała miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

