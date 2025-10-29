Elbląskie parkowanie ku zmianie

Co ma się zmienić? Według projektu uchwały, korzyści obejmą m. in. uczestników nowego programu „wElblągu”.

- W projekcie proponuje się obniżenie stawek opłaty abonamentowej za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu dla osób, które zdecydują się przystąpić do Programu „wElblągu”.

Dla uczestników Programu pozostawiona jest również możliwość bezpłatnego postoju pojazdów, w sektorze ich zameldowania (identyfikator „M”). Jednocześnie wprowadza się nowy, niskopłatny abonament „M1” z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu dla osób, które do Programu nie przystąpią ważny w sektorze ich zameldowania.