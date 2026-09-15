Europejski Dzień Prostaty. Profilaktyka i zachorowalność w regionie

15 września to Europejski Dzień Prostaty. To ważna okazja, aby ponownie zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki i regularnych badań urologicznych. Choroby prostaty, w tym rak gruczołu krokowego, należą do najczęściej diagnozowanych schorzeń u mężczyzn, a wczesne wykrycie problemów znacząco zwiększa szanse skutecznego leczenia.

Profilaktyka ma ogromne znaczenie w wykrywaniu raka prostaty. Proste badania, takie jak oznaczenie poziomu PSA z krwi czy badanie USG, mogą uchronić przed poważnymi konsekwencjami i uratować życie. Na te badania może skierować lekarz urolog. Warto jednak pamiętać, że poziom PSA z krwi jest dostępny także w programie profilaktycznym Moje Zdrowie – bilans człowieka dorosłego. Z tego programu mogą skorzystać pacjenci powyżej 20. roku życia. Profilaktyka Moje Zdrowie dostępna jest w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstępny nowotwór

Dane pokazują, że w naszym regionie rak prostaty dotyka dużej liczby mężczyzn. W 2025 roku nowotwór ten został rozpoznany u ponad 2 tysięcy pacjentów. W bieżącym roku (do lipca 2026) diagnozę potwierdzającą raka prostaty otrzymało już 1160 mężczyzn.

- Aktualnie w naszym regionie 1324 pacjentów jest leczonych na nowotwór gruczołu krokowego. Choroba ta nie daje jednoznacznych objawów, dlatego tak ważna jest profilaktyka. – wyjaśnia Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ. – Przede wszystkim oznaczenie poziomu PSA z krwi lub badanie USG.

Regularne badania mogą uratować życie

Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do regularnych badań profilaktycznych. Szczególnie, że są one od ubiegłego roku dostępne w programie Moje Zdrowie. Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić ankietę o stanie swojego zdrowia – u swojego lekarza rodzinnego lub w Internetowym Koncie Pacjenta (także w aplikacji mojeIKP).