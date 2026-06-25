24 czerwca na terenie SOSW nr 1 w Elblągu odbył się Festyn Integracyjny „Zobacz Uśmiech". Wydarzenie zgromadziło uczniów, rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły oraz przedstawicieli wielu instytucji i organizacji wspierających działania na rzecz dzieci i młodzieży. Zobacz zdjęcia.

Tegoroczny festyn upłynął pod znakiem radości, integracji i wakacyjnej atmosfery. Na uczestników czekały liczne atrakcje, m.in. animacje taneczne prowadzone przez Bangala, strefy sportowe i edukacyjne, dmuchańce, przejażdżki konne, pokazy służb mundurowych, poszukiwanie skarbów oraz bogata oferta gastronomiczna.

W przygotowanie wydarzenia aktywnie włączyli się partnerzy festynu, m.in. OHP, ZSIŚiU, ZSG, Elbląski Klub Szefów Kuchni, Stowarzyszenie Milejewo „Maślana Góra", 4EVENT, a także przedstawiciele KMP, PSP, Straży Miejskiej oraz Aresztu Śledczego w Elblągu. Wyjątkowym punktem programu był również występ zespołu Wysoczanki.

Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili przedstawiciele samorządu, Kuratorium Oświaty, instytucji publicznych oraz środowisk wspierających edukację i integrację społeczną. Ich udział podkreślił znaczenie inicjatyw budujących otwartą, przyjazną i włączającą społeczność. Festyn „Zobacz Uśmiech" po raz kolejny pokazał, że wspólna zabawa, współpraca i życzliwość są najlepszą drogą do integracji. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i sponsorów udało się stworzyć wydarzenie pełne uśmiechu, pozytywnej energii i niezapomnianych wspomnień.