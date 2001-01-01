Fotograficzne warsztaty uważności

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na warsztaty, podczas których odkryjesz, jak fotografia może pomóc w lepszym poznaniu siebie, budowaniu uważności i rozwoju osobistym.

Pod okiem prowadzącej — Dagmary Minkiewicz, psycholożki i fotografki — połączysz świat obrazu z psychologią, by spojrzeć na siebie z nowej perspektywy.

Kiedy: 30 sierpnia 2025 r.

Godzina: 10:00–11:30

Gdzie: Siedziba biura Nadleśnictwa Elbląg, ul. Marymoncka 5, Elbląg

O prowadzącej: Dagmara Minkiewicz jest absolwentką psychologii na University of Leicester oraz studiów podyplomowych z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) na University of Exeter. Doświadczenie zdobywała w brytyjskim systemie ochrony zdrowia (NHS), pracując z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem i stresem. Prowadziła badania nad wpływem fotografii na dobrostan emocjonalny u osób dorosłych. Laureatka konkursów fotograficznych, autorka wystaw i publikacji w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Liczba miejsc ograniczona — obowiązują zapisy dostępne pod linkiem: https://forms.gle/zbTMV4GWpkknENZ87

Nie przegap tej okazji, by w twórczej i inspirującej atmosferze połączyć sztukę fotografii z rozwojem osobistym