Giełda jak za dawnych lat już 21 listopada
Pamiętacie kultowe Maluchy, motorynki, zapach świeżego popcornu i czasy, kiedy najlepszą rozrywką było wspólne spędzanie czasu? A gdyby tak na chwilę wrócić do tamtych lat? Mamy dla Was coś, czego nie możecie przegapić! Przygotowujemy wyjątkowe wydarzenie na Giełdzie Elbląskiej, podczas którego przeniesiemy się w klimat dawnych lat, a na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji!
Co dla Was szykujemy?
- Prezentacja kultowego Fiata 126p – naszego "malucha",
- zabytkowe motorynki – w tym kultowe jawki,
- pyszny popcorn,
- grill i poczęstunek,
- warsztaty kulinarne – stwórz własną pizzę! Warsztaty dla małych i dużych,
- warsztaty kreatywne – stwórz własny bukiet kwiatowy! Zapraszamy wszystkich miłośników kwiatów i kreatywnego spędzania czasu,
- Malowanie twarzy,
- szansa na wygranie darmowego strzyżenia (liczba nagród ograniczona),
- dodatkowe atrakcje i niespodzianki, które będziemy stopniowo odkrywać,
- a przy okazji poznanie Giełdy Elbląskiej!
To nie tylko miejsce zakupów, ale również lokalni przedsiębiorcy i usługi, które warto mieć pod ręką!
- sklep mięsny – mięsa, wędliny i oryginalne wędzonki,
- fryzjer – czas zadbać o swoją fryzurę,
- drogeria LABOO – coś dla urody i pielęgnacji,
- Myjnia Gosia – zadbaj o swój samochód,
- kwiaciarnia W Bukiet Cięte – kwiaty, które wywołują uśmiech,
Zabierzcie rodzinę, znajomych i przyjaciół!
Niech dzieci poznają klimat dawnych lat, a dorośli wrócą wspomnieniami do pięknych czasów!
Giełda Elbląska – Hala, ul. Grunwaldzka 2, Elbląg.
21 listopada w godz. 9-12
Giełda jak za dawnych lat - wracamy do wspomnień, tworzymy nowe! Do zobaczenia na Giełdzie Elbląskiej!