Giełda jak za dawnych lat już 21 listopada

Pamiętacie kultowe Maluchy, motorynki, zapach świeżego popcornu i czasy, kiedy najlepszą rozrywką było wspólne spędzanie czasu? A gdyby tak na chwilę wrócić do tamtych lat? Mamy dla Was coś, czego nie możecie przegapić! Przygotowujemy wyjątkowe wydarzenie na Giełdzie Elbląskiej, podczas którego przeniesiemy się w klimat dawnych lat, a na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji!

Co dla Was szykujemy?

- Prezentacja kultowego Fiata 126p – naszego "malucha",

- zabytkowe motorynki – w tym kultowe jawki,

- pyszny popcorn,

- grill i poczęstunek,

- warsztaty kulinarne – stwórz własną pizzę! Warsztaty dla małych i dużych,

- warsztaty kreatywne – stwórz własny bukiet kwiatowy! Zapraszamy wszystkich miłośników kwiatów i kreatywnego spędzania czasu,

- Malowanie twarzy,

- szansa na wygranie darmowego strzyżenia (liczba nagród ograniczona),

- dodatkowe atrakcje i niespodzianki, które będziemy stopniowo odkrywać,

- a przy okazji poznanie Giełdy Elbląskiej!

To nie tylko miejsce zakupów, ale również lokalni przedsiębiorcy i usługi, które warto mieć pod ręką!

- sklep mięsny – mięsa, wędliny i oryginalne wędzonki,

- fryzjer – czas zadbać o swoją fryzurę,

- drogeria LABOO – coś dla urody i pielęgnacji,

- Myjnia Gosia – zadbaj o swój samochód,

- kwiaciarnia W Bukiet Cięte – kwiaty, które wywołują uśmiech,

Zabierzcie rodzinę, znajomych i przyjaciół!

Niech dzieci poznają klimat dawnych lat, a dorośli wrócą wspomnieniami do pięknych czasów!

Giełda Elbląska – Hala, ul. Grunwaldzka 2, Elbląg.

21 listopada w godz. 9-12

Giełda jak za dawnych lat - wracamy do wspomnień, tworzymy nowe! Do zobaczenia na Giełdzie Elbląskiej!