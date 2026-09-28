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Głosowanie w BO tylko do 30 września. Zobacz, kto prowadzi

 Elbląg, Głosowanie w BO tylko do 30 września. Zobacz, kto prowadzi
fot. Kamil Staszczyk (arch. portEl.pl)

Na prośbę mieszkańców Urząd Miejski podaje kolejne cząstkowe wyniki w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Elbląga. Przypomnijmy, że głosować można jeszcze tylko do środy, 30 kwietnia.

Głosy można oddawać:

- elektronicznie – przez stronę internetową: https://boglosowanie.umelblag.pl/. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy;

- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które dystrybuowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

 

Wyniki głosowania cząstkowego (dane z piątku, 25 września)

 

Ogólnomiejskie

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 5


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Dyskutujemy o BO, a w obecnej formie to fikcja, co widać po fatalnej, 7-procentowej frekwencji. Elbląski budżet został całkowicie wypaczony. Albo służy jako tarcza finansowa dla prywatnych firm (kuriozalne dotowanie gabinetu logopedycznego ze stawką 300 zł za godzinę), albo jako budżet ratunkowy dla instytucji miejskich. Szkoły, szpitale czy muzea, mające aparaty urzędnicze, bez trudu mobilizują głosy i wyciągają miliony na boiska czy remonty. Zwykły mieszkaniec ze swoim pomysłem nie ma szans w starciu z taką machiną. Musimy natychmiast zmienić regulamin, czerpiąc z dobrych wzorców. Po pierwsze, wzorem Ełku, konieczny jest absolutny zakaz projektów komercyjnych, noszących znamiona pomocy publicznej lub wskazujących konkretny adres i wykonawcę. Po drugie, za przykładem Olsztyna, każda inwestycja na terenie szkoły czy szpitala musi mieć prawnie zagwarantowaną pełną, darmową ogólnodostępność dla każdego elblążanina. Po trzecie, remonty dróg, chodników czy wiat to zadania własne miasta i muszą być finansowane z normalnego budżetu, a nie z puli obywatelskiej. Nowy projekt uchwały idzie w dobrą stronę, wprowadzając transparentne karty oceny, głosowanie na 3 projekty ogólnomiejskie i autoryzację kodem SMS. Bez zabezpieczeń SMS-owych wciąż będziemy mieli do czynienia z masowym zbieraniem PESEL-i i zwykłymi ustawkami instytucji. Czas najwyższy oddać ten budżet obywatelom!
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