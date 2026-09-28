Głosowanie w BO tylko do 30 września. Zobacz, kto prowadzi

fot. Kamil Staszczyk (arch. portEl.pl)

Na prośbę mieszkańców Urząd Miejski podaje kolejne cząstkowe wyniki w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Elbląga. Przypomnijmy, że głosować można jeszcze tylko do środy, 30 kwietnia.

red. na podst. inf. UM Elbląg