Głosowanie w BO tylko do 30 września. Zobacz, kto prowadzi
Na prośbę mieszkańców Urząd Miejski podaje kolejne cząstkowe wyniki w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Elbląga. Przypomnijmy, że głosować można jeszcze tylko do środy, 30 kwietnia.
Głosy można oddawać:
- elektronicznie – przez stronę internetową: https://boglosowanie.umelblag.pl/. To najprostsza i najszybsza forma głosowania, do której zachęcamy;
- tradycyjnie – przez papierowe karty do głosowania, które dystrybuowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).
Wyniki głosowania cząstkowego (dane z piątku, 25 września)
red. na podst. inf. UM Elbląg