Grzybobranie z leśnikami

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w nadchodzący weekend, 18 października (sobota), w Krasnym Lesie, rozpoczęcie o godzinie 9.

W trakcie grzybobrania odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszego grzybiarza. Nad grzybobraniem czuwał będzie specjalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który opowie o nadzwyczajnym świecie grzybów ich zbiorze, oraz zaprezentuje aktualnie występujące w lesie grzyby. Na wszystkich grzybiarzy będzie czekało ognisko. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.

Na grzybobranie można dojechać samochodem, autobusem linii nr 24 lub rowerem (po dotarciu na parking leśny w Krasnym Lesie należy podążać za strzałkami ok. 1 km leśną drogą asfaltową). Zakończenie grzybobrania planowane jest na godzinę 13:00.

Szczegóły na profilu FB nadleśnictwa (https://fb.me/e/6e3p1BfU8 ).

Zapraszamy.