II Rajd Rowerowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

Po sukcesie ubiegłorocznego rajdu zorganizowanego z okazji 40-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zapraszamy na jego drugą edycję! Już 5 września 2026 r. o godz. 9 spotkamy się ponownie, aby wspólnie przemierzyć malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – obowiązują zapisy.

– Ubiegłoroczny rajd spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy kontynuować to przedsięwzięcie. Przygotowaliśmy nową trasę prowadzącą przez jedne z najpiękniejszych zakątków Wysoczyzny Elbląskiej. Będzie to doskonała okazja do aktywnego wypoczynku oraz poznania niezwykłej przyrody naszego Parku – zapowiada Barbara Chowałko, Dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Tegoroczna trasa poprowadzi przez Krasny Las, Jelenią Dolinę, Ogrodniki, gdzie zaplanowano dłuższy postój z poczęstunkiem przygotowanym przez Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki, następnie uczestnicy odwiedzą wieżę widokową na Srebrnej Górze w Milejewie, a rajd zakończy się przy muszli koncertowej w elbląskiej Bażantarni.

Szczegółowy przebieg trasy, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Do zobaczenia na szlakach Wysoczyzny Elbląskiej!

Organizator: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Partnerzy: Marek Kamm – Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. Koordynacji i Rozwoju Ruchu Rowerowego i Pieszego, Gmina Elbląg, Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki