Ile kosztuje Budżet Obywatelski

10 tys. zł - na tyle oszacowano koszt inwestycji pn. „Bez barier – Mała Siłownia (ul. Chopina 30)“ w Budżecie Obywatelskim 2022/23. Faktycznie kosztowała ponad trzy razy więcej. Dwie inwestycje nie zostały jeszcze zrealizowane. Przyjrzeliśmy się wydatkom Budżetu Obywatelskiego z edycji 2022/23.

W edycji 2022/23 elbląskiego Budżetu Obywatelskiego wzięło udział 5261 elblążan, którzy zagłosowali na 43 zadania. Do rozdysponowania mieli kwotę 3,92 mln zł. Po 530 tys. zł przeznaczono na inicjatywy okręgowe (miasto podzielono na pięć okręgów identycznych jak okręgi w wyborach do Rady Miejskiej) oraz 1,27 mln zł na inicjatywy ogólnomiejskie. W ramach zadań okręgowych wyodrębniono też po 30 tys. zł na tzw. „małe projekty”, szacowany koszt jednego projektu nie mógł być wyższy niż 10 tys. zł.

Okręg nr 1

W głosowaniu oddano 1078 głosów. Do realizacji skierowano wniosek pod nazwą “Remont alejek w Parku Modrzewie“, na który oddano 379 głosy. W opisie zadania wnioskodawcy (Andrzej Jankowski i Robert Turlej) proponowali wyremontować nawierzchnię alejek, restaurację lub odtworzenie detali architektonicznych oraz wykonanie wejścia od strony ul. Wiejskiej. Koszt zadania oszacowano na 500 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację przetargowo-kosztorysową dla zagospodarowania terenu, remont alejek wraz z nadzorem inwestorskim. Kupiono i zamontowano balustradę ochronną o długości 34,8 m oraz palisady z tworzywa sztucznego wbitych w gruncie długości 26 metrów. Kupiono i zasadzono rośliny w celu zabezpieczenia skarpy. Koszt faktyczny: 471 710,02 zł.

Do realizacji trafiły też trzy „małe projekty“:

- „Sjesta w Parku Modrzewie“, który uzyskał poparcie 245 mieszkańców. Jego koszt oszacowano na 10 tys. zł. Odbyły się dwa pikniki: 9 lipca i 20 sierpnia (niedziele) w godzinach 15-19. W ramach zadania powstały strefy animacji (dmuchańce, bańki mydlane, strefy gier planszowych, sportowych i plenerowych oraz zawody w biegu na orientację. Koszt faktyczny: 10 tys. zł.

- „Odświeżenie pomnika historii – Wieży Schichaua“ - tę inicjatywę poparło 215 głosujących. Koszt oszacowano na 10 tys. zł. W ramach zadania sfinansowano czyszczenie metodą strumieniowo-ścierniową cokołu kamiennego wieży oraz przyległego ceglanego murku, kupiono impregnat oraz zabezpieczono oczyszczoną powierzchnię. Koszt faktyczny: 11 682,95 zł.

- „Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie“ zyskał poparcie 103 mieszkańców. Szacowany koszt: 5,5 tys. zł. Dwie tablice w parku się pojawiły. Kosztowały 3 813 zł.

Okręg nr 2

W okręgu nr 2 oddano 2237 głosów. Największe poparcie - 481 głosów, uzyskał wniosek „Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy bibliotece miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego“. Jego koszt został oszacowany na 500 tys. zł. Autorka wniosku Lidia Ścibisz w taki sposób opisywała zadanie: „Teren wokół biblioteki jest bardzo zniszczony i rozjechany przez samochody. Proponuję: a) remont fragmentu chodnika przy ul. Szucha, nasadzenie krzewów i niskich drzew ozdobnych, c) wykonanie mini parkingu“.

Inwestycja nie została zrealizowana w 2023 r.. Na zadanie zostały zorganizowane dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz nadzorem inwestorskim. Pierwsze postępowanie w styczniu 2023 r. zostało unieważnione z powodu znacznego przekroczenia wysokości złożonych ofert w stosunku do szacunków urzędników. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero za drugim podejściem, umowę podpisano w maju ubiegłego roku. Ze względu na wydłużone procedury uzgodnień z gestorami sieci konieczne było wydłużenie terminu opracowania dokumentacji. Ostatecznie kompletna dokumentacja została złożona dopiero we wrześniu.

31 października podpisano umowę z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, które zostało wykonawcą inwestycji. 6 listopada przekazano teren budowy.

“Zakres zadania obejmuje m. in. nasadzenia zieleni, co prawidłowo, zgodnie ze sztuką należy wykonać poza okresem wegetacyjnym roślin tj. od października do marca. Jednocześnie czynnikiem, który znacząco wpływa na ryzyko wydłużenia realizacji robót budowlanych, z uwagi na wymagania technologiczne dla robót budowlanych, są warunki atmosferyczne tj. w szczególności niska temperatura powietrza“ - informuje Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga w piśmie do naszej redakcji. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do 13 lutego 2024 r. „W przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych, z uwagi na reżim technologiczny wykonywania robót budowlanych istnieje ryzyko wydłużenia terminu umowy“ - uzupełnia Janusz Nowak.

Realizacji doczekały się za to trzy małe projekty:

- „Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki“, na które głosowało 488 mieszkańców. Wnioskodawca, Karol Bidziński we wniosku zwracał uwagę na społeczne znaczenie inicjatywy. Jej koszt oszacowano na 10 tys. zł. W ramach zadania kupiono drzewa wraz z materiałem pomocniczym za kwotę 9 984 zł.

- „Bliżej mieszkańców Nad Jarem“ uzyskało poparcie 224 głosujących. Jego autorka Elżbieta Kawińska zaproponowała organizację wydarzenia integracyjnego w dzielnicy „Nad Jarem“. Szacowany koszt: 10 tys. zł. Festyn odbył się 30 czerwca (piątek) w godz. 15- 19 na placu przy ul. Kłoczowskiego przy pumptracku. W ramach zadania na festynie pojawiły się strefy gier plenerowych i wielkoformatowych (jenga, warcaby, pędzące żółwie, molkky, cornhole, klask, bonk) oraz strefy animacji dla dzieci i rodzin: zabawy z gigantyczną chustą, tańce, bańki mydlane, wizyta bohatera z bajki oraz trzy sztuki dmuchańców“. Koszt: 10 tys. zł.

- Projekt "Senior z pasją Nad Jarem” zebrał 185 głosów. Wnioskodawczyni Joanna Małkińska przedstawiła plan działań skierowanych dla osób starszych m. in. warsztaty muzyczne, ceramiczne i językowe. Szacowany koszt: 10 tys. zł. W ramach inicjatywy odbyły się spotkania z prawnikiem, tancerzem, nauka języka angielskiego, gry na instrumentach, aerobic oraz wspólny poczęstunek. Działaniami zostali objęci seniorzy ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem“. Inicjatywa kosztowała: 9 875,48 zł.

Okręg nr 3

W okręgu nr 3 oddano 3521 głosów. Na zadanie „Wykonanie nowego chodnika przy Cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki“ głosowało 718 mieszkańców. Autor Łukasz Mierzejewski we wniosku zwracał uwagę na zły stan chodnika i konieczność jego naprawy. Koszt oszacowano na 400 tys. zł.

Zadanie w 2023 r. nie doczekało się realizacji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. „Zadanie zostało rozpoczęte przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w dniu 06.11.2023 r., jednak warunki pogodowe, tj intensywne opady śniegu od 23 11 2023 r., uniemożliwiły prowadzenie prac w zaplanowanym tempie“ - poinformował nas wiceprezydent Janusz Nowak.

Do końca 2023 r. udało się zrealizować ok. 1/3 zaplanowanej inwestycji. Prace wznowiono w styczniu tego roku po ustaniu opadów śniegu. Zgodnie z umową inwestycja ma być zakończona do 2 maja 2024 r. Wiceprezydent szacuje, że w przypadku dobrych warunków atmosferycznych do zakończenia prac potrzeba około 1,5 miesiąca.

„Podjazd w Parku Kajki – część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej“ uzyskał poparcie 373 głosujących. Wnioskodawczyni, Karolina Śluz zaproponowała budowę podjazdu dla wózków w parku. Koszt oszacowano na 100 tys. zł. Zadanie zrealizowano kosztem... 99 999,99 zł.

Do realizacji trafiły też trzy „małe projekty“:

- 752 głosy zebrała inicjatywa „Domki dla jeży – AZYL w Mieście (ul. Królewiecka)“, której koszt oszacowano na 10 tys. zł. Anna Wątroba-Lange we wniosku zwróciła uwagę na konieczność ochrony jeży. Ostatecznie kupiono 20 domków za 1 780 zł.

- Wniosek „Bez barier – Mała Siłownia (ul. Chopina 30)“ uzyskał poparcie 640 głosujących. Autorka Jolanta Pękała we wniosku zwróciła uwagę na społeczną potrzebę budowy siłowni. Jej koszt oszacowano na 10 tys. zł. Ostatecznie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 powstała siłownia z drabinką, rowerkiem, krzesłem do wyciskania oraz narciarzem. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie, ułożono nawierzchnię bezpieczną oraz dwie tablice (z regulaminem i informacyjną. Wszystko za 32 533,50 zł, a więc ponad trzy razy więcej niż szacunki urzędników.

- Na „Ogródek ekologiczno-edukacyjny o trwałych nasadzeniach (ul. Pułaskiego 1 c)“ zagłosowało 341 mieszkańców. Pod tym adresem znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Autorka Sylwia Anna Szczęsna swoją inicjatywę opisała następująco: „Stworzenie ekologiczno-edukacyjnego ogródka o trwałych nasadzeniach roślin i krzewów oraz zamontowanie stołów i ław służących do spędzania czasu wolnego dla wychowanków ośrodka.“ Koszt oszacowano na 10 tys. zł. Całkowity koszty zadania wynosił 10 701,67 zł (z tym że dotacja z BO wynosiła 10 tys. zł). W ramach zadania kupiono namiot ogrodowy, stół z ławami, grill oraz zestaw sportowy. Zakupiono także rośliny, ziemię i donice, w ogrodzie posadzono kwiaty, warzywa i krzewy.

Z BO sfinansowano też podjazd dla wózków w Parku Kajki (arch. portEll.pl)

Okręg nr 4

W okręgu nr 4 oddano 2203 głosy. Najwięcej, bo 458 oddano na „Remont alejek w Parku Traugutta“. Wnioskodawcy (Karol Bidziński i Artur Pytliński) zwrócili uwagę na zniszczone ścieżki spacerowe. Koszt remontu oszacowano na 500 tys. zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz remont alejek wraz z nadzorem inwestorskim. Zakupiono i zamontowano balustradę o długości 50 metrów bieżących oraz 5 koszy na odpady, 5 ławek rekreacyjnych, 3 stojaki rowerowe oraz tablicę informacyjną. Rzeczywisty koszt inwestycji wyniósł 448 387,31 zł.

Do realizacji skierowano też trzy tzw. „małe projekty“:

- Na „Kiosk Kultury“ w okolicy siedziby Grupy Wodnej na Wyspie Spichrzów zagłosowało 302 mieszkańców. „Projekt zakłada organizację wystaw, spotkań, koncertów w/w w obrębie Kiosku przeniesionego z ulicy Słonecznej oraz utworzenie nowego, kulturalnego miejsca spotkań dla mieszkańców Elbląga“ - napisała wnioskodawczyni Beata Branicka. Koszt zadania oszacowano na 10 tys. zł i taki też był koszt rzeczywisty. Za tę sumę zorganizowano 6 wystaw tematycznych w mini galerii „Kiosk“, 1 piknik kulturalny oraz dwa koncerty kolektywów DJ z Elbląga i Trójmiasta. W działaniach wzięło udział 10 twórców i wykonawców.

- 296 mieszkańców zagłosowało na „Festyn w Parku Traugutta“. Wnioskodawca, Karol Bidziński, zwrócił uwagę na społeczny aspekt zadania i zaproponował zaproszenie służb (policji, straży pożarnej, Straży Miejskiej, pogotowia) do uczestnictwa w festynie. Koszt oszacowano na 10 tys. zł i za taką sumę sfinansowano organizację spotkania. Impreza odbyła się 30 lipca w godzinach 12 - 16. Podczas festynu wystąpił Teatr Barnaba ze spektaklem „Czerwony Kapturek“. Miało miejsce „Bańskowisko w Parku“ podczas którego puszczano bańki mydlane, powstały strefy zabaw dla dzieci, Parkowa Strefa Sztuki, strefa dmuchańców.

- Festyn w Parku Planty to kolejna inicjatywa Karola Bidzińskiego. Została poparta przez 199 mieszkańców, a jej koszt oszacowano na 10 tys. zł. Za taką też sumę zorganizowano event, który odbył się 16 września w godzinach 15-18. Podczas imprezy zorganizowano działania animacyjno-kulturalne dla mieszkańców m. in.: rodzinną grę parkową, strefę dmuchańców oraz gier plenerowych, Parkową Strefę Sztuki oraz zabawy z klockami Na zakończenie wypuszczono w niebo bańki mydlane.

Okręg nr 5

W okręgu nr 5 oddano 994 głosy. Z wynikiem 495 głosów zwyciężył projekt „Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo-Widowiskowej“. Wnioskodawca, Rafał Kadłubowski, we wniosku zwrócił uwagę na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Koszt inwestycji oszacowano na 500 tys. zł. W jej ramach przebudowano chodnik oraz zbudowano ścieżkę rowerową z nawierzchnią bitumiczną od ul. Sadowej do wjazdu na parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej. Długość ścieżki: ok. 320 metrów. Przebudowano zjazdy, usunięto kolizje i zabezpieczono podziemną infrastrukturę techniczną. Rzeczywisty koszt inwestycji zamknął się w kwocie 538 664,24 zł.

W okręgu nr 5 nie było tzw. „małych projektów“.

Inicjatywy ogólnomiejskie

W tej kategorii oddano 4554 głosy. Największe poparcie zyskał wniosek Ireneusza Wali „Lodowisko Helena zimą łyżwy, latem rolki“, na który zagłosowało 1458 mieszkańców. Wnioskodawca zwrócił uwagę na możliwość wykorzystywania tafli lodowiska podczas sezonu letniego, kiedy tafla nie jest zmrożona. Koszt inwestycji oszacowano na 500 tys. zł. W ramach zadania kupiono i zamontowano modułową polipropylenową nawierzchnię multisportową do uprawiania letnich dyscyplin związanych m. in. z jadą na rolkach lub wrotkach. Dodatkowo powstały dwie tablice: regulamin i tablica informacyjna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 381 300 zł.

Do realizacji skierowano również „Elbląskie Święto Muzyki“, na które zagłosowało 477 mieszkańców. Jego koszt oszacowano na 275 tys. zł. Wojciech Minkiewicz, autor wniosku, zaproponował organizację serii koncertów zwieńczonych paradą muzyków i mieszkańców. EŚM składało się z dwóch części: 16-21 czerwca i 21 lipca-3 września. W ramach wydarzenia odbyły się Muzyczna Parada Uliczna z udziałem starych amerykańskich samochodów i motocykli, piknik kulturalny na Górze Chrobrego, prezentacje uliczne wykonawców, Piesza parada Uliczna oraz koncerty m. in. Vito Bambino. W ramach drugiej części odbyło się sześć koncertów oraz warsztat muzyczny dot. realizacji dźwięku. Koszt całkowity Święta: 275 tys. zł.

Kolejną inicjatywą ogólnomiejską skierowaną do realizacji był “Wolne Koty – kastracja/sterylizacja bezdomnych kotów czipowanie kotów właścicielskich“. Za opowiedziało się 415 głosujących., a koszt oszacowano na 100 tys. zł. Zadanie wykonano: kosztem 99 916,41 zł, zlecono wykonanie 622 zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów.

„Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu“ - za tą inicjatywą opowiedziało się 289 głosujących. Autorka wniosku Krystyna Przeradzka zwróciła uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców pobliskich domów. Koszt zadania oszacowano na 120 tys. zł. W ramach realizacji wyremontowano chodnik na odcinku ulicy Królewieckiej wzdłuż budynków o numerach 16-32. Wymieniono nawierzchnię chodnika, poprawiono krawężniki, wyregulowano studzienki i włazy. Inwestycja kosztowała 120 009,96 zł.

Na „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów“ głosowało 149 mieszkańców Wnioskodawczyni Justyna Cieślik zaproponowała zazielenienie i usadowienie małej architektury w miejscu dawnej szkółki jazdy na rowerze. Koszt oszacowano na 156 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię mineralna oraz z kostki brukowej, zamontowano kosz na odpady, 3 ławki rekreacyjne oraz zasadzono 21 drzew, 54 krzewy, 270 traw ozdobnych oraz 410 bylin. Faktyczny koszt inwestycji wyniósł 155 927,56 zł.

Ostatnim wnioskiem, który został skierowany do realizacji był „Zakup przez miasto trzech „Smoczych Łodzi” wraz z osprzętem“. Wnioskodawca, Krzysztof Jaworski, zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania trzech smoczych łodzi w kontekście organizacji zawodów sportowych. Zakupiono trzy łodzie 12-osobowe Junior Dragon Boat, 30 wioseł aluminium/plastik , 66 sztuk kamizelek asekuracyjnych, głowę smoka, 40 metrów liny do cumowania, wózek i belka (po 3 szt.) orz plandekę i odbijacze (po 2 szt.). Koszt zadania wyniósł 118,992,80 zł.

Promocja Budżetu Obywatelskiego edycja 2022/23 kosztowała 6 696,05 zł. Z tych pieniędzy sfinansowano projekty graficzne plakatów i ulotek oraz druk: 500 ulotek A3 składanych do A4, 200 plakatów B1, 100 plakatów B2, 110 plakatów A4, 2 500 kart do głosowania A5.

Faktyczny koszt zrealizowanych inicjatyw Budżetu Obywatelskiego w edycji 2022/23 wynosi dokładnie 2 839 577,22 zł.