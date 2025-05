Ile kosztuje plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego?

Na stronach internetowych elbląskiego Budżetu Obywatelskiego pojawiły się przykładowe koszty działań możliwych do sfinansowania w ramach BO. Spróbowaliśmy wycenić koszt placu zabaw.

Przykładowy mieszkaniec Elbląga Jan Kowalski wpada na pomysł, aby sąsiedztwie jego bloku wybudować plac zabaw. Dzieci w bloku dużo, a do najbliższego placu zabaw daleko. Kowalski już się dowiedział, że teren jest miejski, co oznacza, że miasto może na tym terenie coś zrobić. Gdyby teren był prywatny, to w ramach Budżetu Obywatelskiego nie można by finansować inwestycji na tym terenie. Sąsiedzi zadeklarowali, że jak złoży wniosek do Budżetu Obywatelskiego, to zagłosują.

Tylko trzeba napisać wniosek. I tu najtrudniejszą kwestią jest oszacowanie kosztów. Teren nie jest duży. 20 metrów na 10 metrów. Jan Kowalski wchodzi na stronę elbląskiego Budżetu Obywatelskiego i patrzy, co ile kosztuje.

Ogrodzenie niskie: 270 zł za mb, czyli 16 200 zł. Gdyby ogrodzenie było standardowe (1,6 – 2 m wysokości) to kosztowałoby 370 zł za mb, co w przypadku planowanego placu zabaw oznaczałoby koszty w wysokości 22 200 zł.

Nawierzchnia będzie z trawy sianej (bo to najtańsza opcja) tylko 45 zł za m2, co w przypadku naszego placu zabaw oznacza koszt 9 tys. zł. W przypadku najdroższej opcji nawierzchni z poliuretanu (700 zł/m2) koszt wyniósłby 140 tys. zł.

A co na placu zabaw? Piaskownica z piaskiem (4 – 6 tys. zł), średni zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i wspinaczką (40 – 60 tys. zł), huśtawka „bocianie gniazdo” (ok. 18 tys. zł), podwójna huśtawka (ok. 10 tys. zł), karuzela „bączek” (ok. 9 tys. zł), betonowy stół do ping – ponga (ok. 12 tys. zł), stół do piłkarzyków (ok. 12 tys. zł). Do tego 10 ławek (3 tys. zł z montażem; razem 30 tys. zł), sześć śmietników (ok. 2 – 3,5 tys. zł za sztukę, razem: 12 – 21 tys. zł).

Jan Kowalski ma nadzieję, że się wszystko zmieści.

Można pomyśleć o dodatkach: 1 lampa solarna do oświetlenia terenu (20 tys. zł), 2 stojaki na rowery (800 – 1500 zł za sztukę). Dla bezpieczeństwa kamera miejskiego monitoringu (12 – 80 tys. zł) I dokumentacja (ok 20 tys. zł) mająca odpowiedzieć na pytanie jak to wszystko zrobić. Szacowany koszt: w wersji taniej: 225,8 tys. zł, w wersji droższej: 462,2 tys. zł. Koszt akurat mieści się w limicie przeznaczonym na zadania inwestycyjne w okręgach, który w tym roku wynosi 700 tys. zł.

Z takim „kosztorysem” Jan Kowalski może iść do Urzędu, aby urzędnicy zweryfikowali koszty jego pomysłu. A potem tylko złożyć jako zadanie inwestycyjne w okręgu i zachęcać mieszkańców do głosowania.

Jeżeli ktoś chciałby wyremontować chodnik w swojej okolicy to kosztuje to ok. 400 – 500 zł za m2, budowa chodnika to koszt ok 50 – 700 zł za m2. Założenie 100 m2 łąki kwietnej (w tym zakup nasion) - ok. 5 – 8 tys. zł. W przypadku organizacji spotkania autorskiego ze znanym pisarzem aktorem trzeba się liczyć z kosztem 7 – 20 tys. zł; spotkanie ze znanym sportowcem - 2 – 35 tys. zł.

Koszty przykładowych działań, usług i inwestycji Budżetu Obywatelskiego można znaleźć tutaj.

Ile "naprawdę" będzie kosztował plac zabaw okaże się dopiero w wyniku postępowania przetargowego. Oczywiście, pod warunkiem, że plac naszego Jana Kowalskiego dostanie odpowiednią ilość głosów i zostanie skierowany do realizacji.

Wnioski będą przyjmowane od 12 do 30 maja, głosowanie zaplanowano od 15 września do 2 października. Ogłoszenie wyników - 31 października.