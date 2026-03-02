Informacja Turystyczna po zmianach

Obecnie Biuro Informacji Turystycznej prowadzi wyłącznie działalność informacyjno-promocyjną. Pracownicy oferują doradztwo oraz pomoc w planowaniu pobytu w mieście i regionie. Do dyspozycji odwiedzających przygotowano bezpłatne materiały informacyjne. Goście mogą również otrzymać pamiątkową pocztówkę oraz przybić okolicznościową pieczątkę - informują władze Elbląga.

Do końca kwietnia Informacja Turystyczna prowadzi działalność w Ratuszu Staromiejskim w godz. 7.30-15.30.

- Biuro jest sukcesywnie rozwijane i udoskonalane, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg. W sezonie turystycznym, od 1 maja do 30 września, działalność Biura Informacji Turystycznej będzie w Ratuszu Staromiejskim zostanie rozszerzona. Informacja Turystyczna zostanie także uruchomiona w Bramie Targowej. Punkt będzie tam dostępny codziennie w godzinach 9:00–19:00. Planujemy także uruchomienie kolejnej lokalizacji oraz mobilnej Informacji Turystycznej. O szczegółach będziemy informowali - przekazało nam Biuro Prezydenta Elbląga.

W najbliższym czasie planowana jest realizacja cyklu spotkań z licencjonowanymi przewodnikami, które przybliżą historię miasta, jego dziedzictwo oraz atrakcje regionu.

- Planowane są również działania w ramach edukacji regionalnej. Uczniowie elbląskich szkół, przedszkoli oraz innych jednostek oświatowych będą mogli poszerzać wiedzę o Elblągu, jego historii i najciekawszych miejscach. Ważnym elementem spotkań będą opowieści o legendarnym Piekarczyku - informują władze miasta.

Jak zapewniają "Biuro Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim pełni także funkcję przestrzeni promocji lokalnej kultury i dziedzictwa. Specjalnie zaaranżowane gabloty prezentują ofertę miejskich instytucji, takich jak Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Biblioteka Elbląska, Elbląska Orkiestra Kameralna oraz Centrum Sztuki Galeria EL".

Przypomnijmy, że po kontrowersjach związanych z konkursem na prowadzenie IT prezydent postanowił przekazać prowadzenie IT pracownikom Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego.