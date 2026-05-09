Jak pracuje zespół ds. budżetu obywatelskiego

Wprowadzenie drugiego etapu weryfikacji złożonych do Budżetu Obywatelskiego wniosków – to jedna ze zmian w tegorocznej edycji BO. Zapytaliśmy, jak pracuje prezydencki zespół zajmujący się propozycjami zmian w Budżecie Obywatelskim.

27 marca prezydent Elbląga powołał zespół ds. wypracowania propozycji zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. W jego składzie znaleźli się wówczas: Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga jako przewodniczący oraz urzędnicy: Agnieszka Staszewska, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych (zastępca przewodniczącego); Mirosława Falkowska, zastępca skarbnika; Jacek Boruszka, dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki, Przemysław Gajcy, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich; Magdalena Puzdrowska, ówczesna dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Sylwia Warzechowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych; Jacek Żukowski, urzędnik w biurze prasowym oraz Dorota Miron, główny specjalista w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta zespół propozycje skonsultuje z przedstawicielami obu klubów radnych oraz przedstawicielami mieszkańców Elbląga i organizacji pozarządowych. Personalnie: klub radnych Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje Michał Rutkowski, Koalicję Obywatelską – Małgorzata Adamowicz. Przedstawiciele mieszkańców Elbląga to Piotr Zbierzchowski (wyłoniony przez losowanie spośród mieszkańców, których projekty wygrały w głosowaniu) oraz Łukasz Kotyński i Arkadiusz Kobyliński, którzy sami zwrócili się do prezydenta i wyrazili chęć pracy w zespole.

Co ciekawe, swojego przedstawiciela nie wyłoniły organizacje pozarządowe. „Sektor organizacji pozarządowych w Zespole reprezentuje Pani Sylwia Warzechowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych” - możemy przeczytać w odpowiedzi Piotra Kowala, wiceprezydenta Elbląga na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. Reasumując: elbląskie organizacje pozarządowe reprezentuje urzędniczka elbląskiego ratusza.

Zespół dotychczas zebrał się raz: uzgodniono podział środków, harmonogram działań, uzgodniono treść wniosku o ujęcie zadania. Pewną ciekawostką jest wprowadzenie drugiego etapu opiniowania złożonych wniosków. Po ich weryfikacji przez poszczególne departamenty Urzędu Miejskiego, ponownie trafią one do zespołu, który wyda opinię o każdym z nich. Dopiero po dwóch etapach weryfikacji trafią one do prezydenta. Przedstawiciele mieszkańców złożyli propozycję nasilenia działań promocyjnych np. wydruk ulotek i większą weryfikację merytoryczną wniosków.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ma działać do końca tegorocznej edycji BO. Przypominamy, że wnioski można składać do 15 maja.

SM

A moim zdaniem...

  • Jaki on obywatelski : ) ?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    0
    Tu.lej .(2026-05-11)
  • Budżet obywatelski, czyli inwestycje z gatunku "należy się mieszkańcom" jak psu buda, ale udajemy, że to co ekstra ponad. To wszystko, powinien realizować samorząd bez żadnego głosowania, bo to są statutowe jego obowiązki. Ale nie, trzeba pokazywać mieszkańcom, ze są niby ważni i mają być aktywni. A kiedy pani przewodnicząca odejdzie na zasłużoną emerytury i zwolni miejsce pracy młodym w urzędzie miasta?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    0
    Socjotechnika dla ubogich(2026-05-11)
