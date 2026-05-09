Jak pracuje zespół ds. budżetu obywatelskiego

Wprowadzenie drugiego etapu weryfikacji złożonych do Budżetu Obywatelskiego wniosków – to jedna ze zmian w tegorocznej edycji BO. Zapytaliśmy, jak pracuje prezydencki zespół zajmujący się propozycjami zmian w Budżecie Obywatelskim.

27 marca prezydent Elbląga powołał zespół ds. wypracowania propozycji zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. W jego składzie znaleźli się wówczas: Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga jako przewodniczący oraz urzędnicy: Agnieszka Staszewska, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych (zastępca przewodniczącego); Mirosława Falkowska, zastępca skarbnika; Jacek Boruszka, dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki, Przemysław Gajcy, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich; Magdalena Puzdrowska, ówczesna dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Sylwia Warzechowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych; Jacek Żukowski, urzędnik w biurze prasowym oraz Dorota Miron, główny specjalista w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta zespół propozycje skonsultuje z przedstawicielami obu klubów radnych oraz przedstawicielami mieszkańców Elbląga i organizacji pozarządowych. Personalnie: klub radnych Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje Michał Rutkowski, Koalicję Obywatelską – Małgorzata Adamowicz. Przedstawiciele mieszkańców Elbląga to Piotr Zbierzchowski (wyłoniony przez losowanie spośród mieszkańców, których projekty wygrały w głosowaniu) oraz Łukasz Kotyński i Arkadiusz Kobyliński, którzy sami zwrócili się do prezydenta i wyrazili chęć pracy w zespole.

Co ciekawe, swojego przedstawiciela nie wyłoniły organizacje pozarządowe. „Sektor organizacji pozarządowych w Zespole reprezentuje Pani Sylwia Warzechowska, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych” - możemy przeczytać w odpowiedzi Piotra Kowala, wiceprezydenta Elbląga na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. Reasumując: elbląskie organizacje pozarządowe reprezentuje urzędniczka elbląskiego ratusza.

Zespół dotychczas zebrał się raz: uzgodniono podział środków, harmonogram działań, uzgodniono treść wniosku o ujęcie zadania. Pewną ciekawostką jest wprowadzenie drugiego etapu opiniowania złożonych wniosków. Po ich weryfikacji przez poszczególne departamenty Urzędu Miejskiego, ponownie trafią one do zespołu, który wyda opinię o każdym z nich. Dopiero po dwóch etapach weryfikacji trafią one do prezydenta. Przedstawiciele mieszkańców złożyli propozycję nasilenia działań promocyjnych np. wydruk ulotek i większą weryfikację merytoryczną wniosków.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ma działać do końca tegorocznej edycji BO. Przypominamy, że wnioski można składać do 15 maja.