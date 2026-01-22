Jak to z karmieniem kaczek bywa

- Dlaczego automaty do wydawania pokarmu dla kaczek w parku Dolinka nie działają? Wiem, że może to nie jest sprawa pierwszej potrzeby, ale w taki mróz trzeba dokarmiać ptaki. Po co urzędnicy postawili w takim razie te urządzenia? – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy i wyjaśniamy.

Automaty z karmą dla ptaków znajdujące się w Parku Dolinka i Parku Traugutta, jak zapewnia elbląski ratusz, są regularnie napełniane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.

- Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na informacje na automatach do wydawania karmy dla kaczek tj.: "Automat wydaje karmę od grudnia do marca w godzinach 10:00 - 18:00 w ilości 4 porcje na godzinę 32 porcje dziennie. Po wydaniu 4 porcji karmy automat zaprzestaje jej wydawania do momentu rozpoczęcia kolejnej godziny. Gdy urządzenie nie wydaje karmy przy przekręcaniu pokrętła nie oznacza to braku karmy w automacie, tylko to, że została pobrana w całości w danej godzinie – informuje Joannna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Jak dodają urzędnicy, obowiązujące limity dokarmiania zostały wprowadzone z myślą o zdrowiu i dobrostanie ptaków.

Dodajmy, że karma dostępna w automatach składa się ze zbóż, witamin i mikroelementów.