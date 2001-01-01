Jantar już elbląski

„Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż umowa z Panem Waldemarem [Matuszakiem – przyp. SM] na zakup statku Jantar została dziś podpisana” - poinformował Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Jednostka będzie pełniła rolę pływającego muzeum.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku grupa pasjonatów historii Elbląga reprezentowana przez Artura Pytlińskiego złożyła wniosek do Budżetu Obywatelskiego dotyczący zakupu najstarszego w Polsce pływającego statku. Jantar został zbudowany w elbląskiej stoczni Ferdynanda Schichaua w 1832 r. jako „Martha”. Jego przeznaczeniem miał być przewóz towarów po Kanale Elbląskim. O skomplikowanych losach Marthy i o tym, jak została Jantarem przeczytasz tutaj.

W głosowaniu za sprowadzeniem Jantara do domu zagłosowało 418 elblążan i wniosek został skierowany do realizacji. Ostatnim (przed Elblągiem) portem Jantara była Bydgoszcz. Bardzo długo trzeba było czekać, aż na Wiśle będą sprzyjające warunki hydrologiczne, tak aby statek mógł dopłynąć do Elbląga. W końcu 2 czerwca ruszył „do domu”. Jak wyglądał ostatni dzień rejsu przeczytasz tutaj. 3 czerwca Jantar zacumował w elbląskim porcie.

Statek kupiło Muzeum Archeologiczno – Historyczne. Na ten cel otrzymało z budżetu Elbląga 307 tys. zł. Dziś wszystkie formalności zostały dopięte na ostatni guzik i Mirosław Siedler, dyrektor MAH oraz Waldemar Matuszak, były już właściciel Jantaru, podpisali umowę kupna sprzedaży.

W planach jest przekształcenie statku w pływające muzeum. Ale to już kolejny etap historii tej szczególnej dla Elbląga jednostki.