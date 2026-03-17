Już 20-21 marca Wielkanocna Zbiórka Żywności

Zima szczęśliwie mija, przed nami wiosna i radosne, niosące nadzieję Święta Wielkanocne. My w Bankach Żywności chcielibyśmy, żeby wszystkim te Święta przyniosły coś dobrego. Wierzymy, że to nie tylko nasze pragnienie, więc gorąco zapraszamy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, Podarowane produkty – te najpotrzebniejsze i te dające odrobinę luksusu, pozwolą naszym współmieszkańcom, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy, także cieszyć się Świętami.

Wolontariusze już w gotowości, wydrukowane plakaty i ulotki – zobaczymy je przy koszach zbiórkowych w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Stokrotka, Va bank., w marketach Carrefour, E.Leclerc, Kaufland, Livio.

Poza Elblągiem zbiórka prowadzona będzie w Iławie, Suszu, Gronowie Elbląskim, Młynarach i Tolkmicku.

Jak zwykle już od poniedziałku współpracujące z nami organizacje charytatywne będą odbierały żywność dla swoich podopiecznych, żeby zdążyć z paczkami przed Świętami.

W ferworze przedświątecznych zakupów pamiętajmy o tych, którzy potrzebują pomocy! Nigdy nie wiadomo, jak potoczą się losy każdego z nas – oby jak najpomyślniej, ale zawsze dobrze jest wiedzieć, że w razie potrzeby ktoś przyjdzie z pomocą.