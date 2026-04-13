UWAGA!

----

Katyńska wystawa w Kaponierze

fot. Anna Dembińska

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Elbląskiej Kaponierze można oglądać wystawę poświęconą sowieckiej zbrodni. Zobacz zdjęcia.

W wyniku kampanii wrześniowej w 1939 r. w sowieckiej niewoli znalazło się ćwierć miliona żołnierzy, policjantów, strażników więziennych, strażników leśnych, funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu oraz pracowników polskiej administracji. Trafili do obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Na początku kwietnia 1940 r. rozpoczęły się transporty śmierci do Smoleńska, Katynia, Charkowa i Tweru, gdzie zostali zamordowani. Ich ciała trafiły do bezimiennych mogił w Bykowni, Katyniu, Miednoje i Piatichatkach.

„Zbrodniarze z NKWD zamordowali 21 857 osób (chociaż pierwotnie sowieckie plany objęły ok. 25 700 osób, w tym 14 700 oficerów). W poszczególnych miejscach zbrodni dzienna norma egzekucji – strzałem w tył głowy, wynosiła od 250 do 300 osób. W zbrodniczą procedurę było zaangażowanych 125 funkcjonariuszy NKWD, nigdy nie osądzonych.' - możemy przeczytać na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

Wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej można oglądać w elbląskiej Kaponierze, miejscu wystaw Stowarzyszenia Historyczno – Poszukiwawczego „Denar”.

- Już od dawna zastanawiałem się w jaki sposób zrobić wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej – mówi Grzegorz Nowaczyk, kustosz Stowarzyszenia Historyczno – Poszukiwawczego Denar. - Pojechałem do Muzeum Katyńskiego w Warszawie, porozmawiałem z tamtejszymi przewodnikami i kustoszami. W Elblągu nie mamy oryginalnych znalezisk z Katynia, one są w Warszawie. Ale mamy podobne, znalezione w naszym regionie, takie same rzeczy znaleziono przy zwłokach zamordowanych w wyniku zbrodni katyńskiej.

Grzegorz Nowaczyk, kustosz S

Szczoteczka do zębów, pędzel do golenia, oprawki okularów, krzyżyki, papierośnice, zegarki to tylko niektóre z rzeczy, które możemy zobaczyć na wystawie w elbląskiej Kaponierze. Ekspozycję uzupełniają reprodukcje zdjęć z niemieckiej ekshumacji w 1943 r. Do tego przerobiony na cywilny płaszcz mundur, walizka...

- Staraliśmy się wzorować na ekspozycjach Muzeum Katyńskiego. Powinniśmy pamiętać o tej zbrodni – mówił Grzegorz Nowaczyk. - Jeżeli ktoś ma możliwość przypominać o niej, to powinien to robić. To jest nasza historia, nasi rodacy, którzy zginęli w tragiczny sposób.

Wśród eksponatów znajdują się także dwa kawałki drutu kolczastego z Katynia.

- Dostaliśmy je od pewnej pani, której członek rodziny zginął w Katyniu – wyjaśnia kustosz. - Jej mąż przywiózł je z wizyty w Katyniu, potem ona przekazała to naszemu stowarzyszeniu. Dla nich to była świętość, relikwia.

SM

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
