Kayah na Wyspie Spichrzów

Muzyczną część Elbląskiego Święta Chleba rozpoczęła Kayah. Na koncercie nie zabrakło największych hitów piosenkarki. Zobacz zdjęcia. Jutro (23 sierpnia) kolejne koncerty na Wyspie Spichrzów.

Elbląskie Świeco Chleba nie może odbyć się bez koncertów. W piątek (22 sierpnia) na Wyspie Spichrzów wystąpiła Kayah. Jej „Supermenka” rozgrzała licznie zgromadzoną publiczność. A potem były kolejne hity śpiewane wspólnie z fanami. A to początek muzycznej części chlebowego święta w naszym mieście. Po Kayah wystąpili Kuba i Neitan, którzy zaprezentowali niezwykle energetyczny set.

Jutro kolejny dzień muzycznych emocji. A gwiazdą będzie młoda wokalistka Carla Fernandes – laureatka tegorocznego Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie za utwór „Co, jeśli?”

Program Elbląskiego Święta Chleba znajdziesz tutaj.