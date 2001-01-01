UWAGA!

Kayah na Wyspie Spichrzów

 Elbląg, Kayah na Wyspie Spichrzów
fot. Anna Dembińska

Muzyczną część Elbląskiego Święta Chleba rozpoczęła Kayah. Na koncercie nie zabrakło największych hitów piosenkarki. Zobacz zdjęcia. Jutro (23 sierpnia) kolejne koncerty na Wyspie Spichrzów.

Elbląskie Świeco Chleba nie może odbyć się bez koncertów. W piątek (22 sierpnia) na Wyspie Spichrzów wystąpiła Kayah. Jej „Supermenka” rozgrzała licznie zgromadzoną publiczność. A potem były kolejne hity śpiewane wspólnie z fanami. A to początek muzycznej części chlebowego święta w naszym mieście. Po Kayah wystąpili Kuba i Neitan, którzy zaprezentowali niezwykle energetyczny set.

Jutro kolejny dzień muzycznych emocji. A gwiazdą będzie młoda wokalistka Carla Fernandes – laureatka tegorocznego Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie za utwór „Co, jeśli?”

Program Elbląskiego Święta Chleba znajdziesz tutaj.

SM

  • w mieście, które gospodarczo zostało cofnięte, z którego młodzież ucieka w poszukiwaniu pracy, w mieście starzejącym się zachwycać się jakimś zwykłym muzycznym wydarzeniem i określać go mianem sukcesu to naprawdę można się tylko już napić piwa i zagryźć pajdą chleba z ogórasem.....
  • @Wodzirej - W elblagu umieraja marzenia
  • Elblag posypał się w ciągu ostatnich paru lat, nie tylko pandemia miała na to wpływ, ale głównie zasiedziałe tu calymi latami towarzystwo zajmujace się glownie obsadzaniem swoich na stołkach i przestawianiem ludzi zamiast inwestować gospodarczo w miasto ! Byl to czas wiecznej smuty, a teraz imprezowo, moze w koncu czas na równowagę w przyrodzie ?
