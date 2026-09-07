Klasa Archeo. Muzeum w Elblągu zaprasza szkoły do współpracy

Czy historia może być fascynującą przygodą, a muzeum miejscem, w którym nie tylko ogląda się zabytki, ale przede wszystkim samodzielnie odkrywa przeszłość? Odpowiedzią na to pytanie jest projekt „Klasa Archeo”, realizowany przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 15 w Elblągu. Przez ostatnie dwa lata uczniowie klasy piątej i siódmej mieli okazję poznawać historię miasta i regionu poprzez bezpośredni kontakt z archeologią i muzealnymi zbiorami. Zobacz zdjęcia.

Historia nie tylko z podręcznika

„Klasa Archeo” powstała, aby pokazać uczniom, że historia nie jest jedynie zbiorem dat, nazwisk i wydarzeń do zapamiętania, a muzeum jedynie celem nudnej wycieczki szkolnej. Historia to także przedmioty, miejsca, ślady dawnych mieszkańców i pytania, na które odpowiedzi można szukać niczym prawdziwy archeolog.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 regularnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których mogli zaglądać za kulisy pracy Muzeum, odwiedzając pracownie i magazyny z eksponatami, do których dostęp mają tylko pracownicy

Szczególną wartością projektu było połączenie wiedzy teoretycznej z działaniem. Uczniowie mogli nie tylko słuchać o archeologii, ale także obserwować pracę muzealników, analizować, zadawać pytania i samodzielnie wyciągać wnioski. Dzięki temu Muzeum stawało się naturalnym przedłużeniem szkolnej sali lekcyjnej – miejscem eksperymentowania, dyskusji i odkrywania.

Dwa lata wspólnej pracy i dwie wystawy

Dwuletnia współpraca z SP nr 15 pokazała, że regularny kontakt szkoły z Muzeum przynosi znacznie więcej efektów niż pojedyncza wizyta edukacyjna. „Klasa Archeo” pozwoliła stworzyć trwałą relację pomiędzy uczniami i nauczycielami, a muzealnikami.

Podczas comiesięcznych spotkań w Muzeum uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda praca archeologa w terenie, jak przebiega proces konserwacji zabytków i jak właściwie je przechowywać. Uczyli się patrzeć na zabytki nie tylko jak na stare przedmioty, ale jak na źródła informacji o ludziach, którzy żyli przed nami.

(fot. MAH)

Najważniejszym rezultatem projektu było zorganizowanie dwóch wystaw w szkole. Pierwsza z nich prezentowała przedmioty codziennego użytku pochodzące z wykopalisk na Starym Mieście. Druga pokazywała różne rodzaje uzbrojenia z XVI – XVIII wieku. W obu przypadkach to uczniowie dokonali selekcji eksponatów, a także wybrali tytuł i zadbali o odpowiednią oprawę graficzną każdej z wystaw. Wystawy miały swoje uroczyste otwarcie zorganizowane w głównym holu szkoły.

Muzeum chce zaprosić kolejne szkoły

Dwa lata realizacji projektu przyniosły wiele doświadczeń i pokazały, że „Klasa Archeo” jest wartościowym sposobem na długofalową współpracę szkoły z Muzeum. Dlatego Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu rozszerza projekt i zaprasza do niego kolejne szkoły z Elbląga i okolic. Nowe klasy będą mogły dołączyć do kolejnej odsłony programu i wspólnie z muzealnikami odkrywać tajemnice archeologii oraz historię Elbląga i regionu.

Zostańcie kolejną Klasą Archeo!

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu kieruje zaproszenie do nauczycieli i szkół podstawowych zainteresowanych nowoczesną edukacją historyczną. Współpraca w ramach „Klasy Archeo” to okazja, aby uczniowie poznawali przeszłość nie tylko poprzez podręczniki, ale również poprzez kontakt z zabytkami, muzealnymi zbiorami i osobami, które na co dzień zajmują się odkrywaniem i interpretowaniem historii.

Dwa lata współpracy ze Szkołą Podstawową nr 15 pokazały, że kiedy szkoła i muzeum połączą siły, historia może stać się prawdziwą przygodą. Teraz czas, aby tę przygodę rozpoczęły kolejne klasy.

Zapraszamy szkoły zainteresowane udziałem w projekcie „Klasa Archeo” do kontaktu i współpracy. Kontakt telefoniczny: 55 232 72 73 (w. 24)