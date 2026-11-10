Koniec z incydentami? Elbląg zwiększa bezpieczeństwo

Niebezpieczne incydenty z udziałem agresywnych osób zmusiły władze miasta do zdecydowanych kroków. Elbląskie szkoły i Urząd Miasta zostaną objęte ścisłą kontrolą wejść.

W związku z narastającymi obawami o bezpieczeństwo w szkołach i Urzędzie Miasta, władze Elbląga zdecydowały o wprowadzeniu nowoczesnego systemu kontroli dostępu.

W placówkach oświatowych ograniczenia już działają, jednak kolejnym krokiem ma być wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego, który obejmie zarówno uczniów, jak i pracowników.

- Rodzice i goście będą wpuszczani dopiero po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem szkoły i pozytywnej weryfikacji. System pozwoli nam również lepiej kontrolować, kto w danym momencie przebywa na terenie placówki – informuje biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Podobne zabezpieczenia pojawią się wkrótce w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Łączności.

Jak wyjaśniają urzędnicy, decyzja o zaostrzeniu procedur wynika z narastających problemów i niebezpiecznych incydentów.

- W przeszłości niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w których konieczna była interwencja ochrony, Straży Miejskiej lub policji oraz przymusowe wyprowadzenie z budynku osób zakłócających porządek i zagrażających pracownikom – przyznaje biuro prasowe. - Taka interwencja miała miejsce również dzisiaj (10 listopada - przyp. SM)

Przedstawiciele ratusza zapewniają jednocześnie, że nowe procedury nie zablokują mieszkańcom dostępu do załatwiania spraw urzędowych. Przypominają również, że wiele formalności można dziś załatwić bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub korzystając z Urzędomatu przy placu Dworcowym.

Data i koszty wprowadzenia nowego systemu kontroli nie są jeszcze znane.