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Koniec z incydentami? Elbląg zwiększa bezpieczeństwo

 Elbląg, Koniec z incydentami? Elbląg zwiększa bezpieczeństwo
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Niebezpieczne incydenty z udziałem agresywnych osób zmusiły władze miasta do zdecydowanych kroków. Elbląskie szkoły i Urząd Miasta zostaną objęte ścisłą kontrolą wejść.

W związku z narastającymi obawami o bezpieczeństwo w szkołach i Urzędzie Miasta, władze Elbląga zdecydowały o wprowadzeniu nowoczesnego systemu kontroli dostępu.

W placówkach oświatowych ograniczenia już działają, jednak kolejnym krokiem ma być wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego, który obejmie zarówno uczniów, jak i pracowników.

- Rodzice i goście będą wpuszczani dopiero po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem szkoły i pozytywnej weryfikacji. System pozwoli nam również lepiej kontrolować, kto w danym momencie przebywa na terenie placówki – informuje biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Podobne zabezpieczenia pojawią się wkrótce w głównym budynku Urzędu Miasta przy ul. Łączności.

Jak wyjaśniają urzędnicy, decyzja o zaostrzeniu procedur wynika z narastających problemów i niebezpiecznych incydentów.

- W przeszłości niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w których konieczna była interwencja ochrony, Straży Miejskiej lub policji oraz przymusowe wyprowadzenie z budynku osób zakłócających porządek i zagrażających pracownikom – przyznaje biuro prasowe. - Taka interwencja miała miejsce również dzisiaj (10 listopada - przyp. SM)

Przedstawiciele ratusza zapewniają jednocześnie, że nowe procedury nie zablokują mieszkańcom dostępu do załatwiania spraw urzędowych. Przypominają również, że wiele formalności można dziś załatwić bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub korzystając z Urzędomatu przy placu Dworcowym.

Data i koszty wprowadzenia nowego systemu kontroli nie są jeszcze znane.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Jutro tylko w Warszawie będą manifestować kibole oraz prawicowe ekstrema więc obywatelu zostań w domu dla swojego oraz innych bezpieczeństwa.
  • Bardzo mądrze. Słuszna decyzja.
  • Bezpieczeństwo mieszkańców powinno być zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Dzisiejsze czasy pokazują, że warto przewidywać zagrożenia i odpowiednio wcześniej przygotowywać się na różne sytuacje. Szczególnie ważne jest zapewnienie ochrony dzieciom w szkołach, pracownikom oraz wszystkim osobom odwiedzającym miejskie instytucje. Dobrze, że Elbląg inwestuje w rozwiązania, które mają służyć bezpieczeństwu nas wszystkich. Oby takie działania były standardem, a nie koniecznością wynikającą z przykrych doświadczeń. Bezpieczeństwo to wspólna sprawa!
  • Bardzo dobrze bo potem mówią i piszą że nie było Policji skoro była, jest i będzie. Cześć i chwała bohaterom!!!
  • W sumie czas najwyższy, takie czasy.
  • Cóż, czasy trudne to i ograniczenia zrozumiałe.
  • Tak trzeba reagować, by uniknąć w naszym mieście takiej potwornej zbrodni jaką widzieliśmy w Krakowie.
  • Klasyka inżynieria społeczna. Stwórz problem i daj rozwiązania tak dziś się rozgrywa goi przez animatorów. reżim totalitarny na chiński wzór. Doczekałem dyktatury Hitler i Stalin byliby dumni.
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    antysystemowy(2026-11-10)
  • Bezpieczeństwo mieszkańców powinno być zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Dzisiejsze czasy pokazują, że warto przewidywać zagrożenia i odpowiednio wcześniej przygotowywać się na różne sytuacje. Szczególnie ważne jest zapewnienie ochrony dzieciom w szkołach, pracownikom oraz wszystkim osobom odwiedzającym miejskie instytucje. Dobrze, że Elbląg inwestuje w rozwiązania, które mają służyć bezpieczeństwu nas wszystkich. Oby takie działania były standardem, a nie koniecznością wynikającą z przykrych doświadczeń. Bezpieczeństwo to wspólna sprawa! Hashtagi: #RadoslawW.
  • Wódz PiS już jedzie....
  • Wy dalej ślepi to teatr i tak jak chcieli stworzyli sztuczny problem zasiali strach i goje przyjmą wszystkie rozwiązania, będziecie wszyscy na smyczy chodzić bez aplikacji się nie wys... cie
  • Szczyt bezczelności. gdyby dobrze rządzili, to żadnych "incydentów' by nie było. Wykorzystują okazję, żeby motłoch im się nie kręcił po korytatzach i nie przeszkadzał w piciu kawy.
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    9
    7
    Noszowy z Królewca(2026-11-10)
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