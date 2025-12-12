Konkurs Bezpieczne Ferie 2026

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu, dbając o bezpieczeństwo uczniów elbląskich szkół podstawowych w czasie zbliżających się ferii zimowych, organizuje konkurs na plakat pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe 2026”.

1.Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym w domu i poza nim. Ma on również kształtować właściwe postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu. Konkurs ten powinien uświadomić dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, szczególnie związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi oraz w kontaktach z osobami obcymi, a także wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności prawidłowego zachowania podczas ich wystąpienia. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie wypoczywać, aby nie narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwa. Tak rozumiany całokształt procesów, działań, form i metod oraz oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na dzieci ma na celu poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie.

2.Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta Elbląg.

3.Zadaniem uczestników wykonanie plakatu w formacie A3 ilustrującego i opisującego sposoby i zasady bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, wycinanki, wyklejanki - przy użyciu środków które nie uwypuklą pracy, ponieważ wygrana praca zostanie zeskanowana w drukarni na plakat, który będzie rozpowszechniony we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych.

Każda praca powinna zawierać opis drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

4.Do pracy należy dołączyć klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (w załączeniu).

5. Termin i adres nadania/nadsyłania prac: 2 stycznia 2026.r, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Orzeszkowej 2, 82-300 Elbląg.

6. Ocena prac:

- zgodność z tematyką konkursu

- pomysłowość,

- estetyka pracy konkursowej

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa złożona z pracowników i Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Konkursowego UM Elbląg.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz przekazane dyrektorom szkół, do których uczęszczają uczestnicy konkursu.

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę i dyplom. Wystawa wyróżnionych prac prezentowana będzie w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w okresie ferii zimowych.

Uwagi końcowe

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu, nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu.

Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

Pod tym linkiem oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.