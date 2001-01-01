UWAGA!

Konkursy dla wolontariuszy

 Elbląg, Konkursy dla wolontariuszy

Trwają konkursy: „Minigranty na inicjatywy wolontariackie" oraz „Bony edukacyjne dla wolontariuszy", realizowane w ramach programu Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego. To doskonała okazja dla wolontariuszy i koordynatorów Korpusu Solidarności z województwa warmińsko-mazurskiego, aby zdobyć dofinansowanie na rozwój pasji, zwiększenie kompetencji czy wdrożenie autorskich działań w środowisku lokalnym.

Wnioski na minigranty i bony edukacyjne można składać na kwotę w wysokości od 500 zł do 2000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września, dlatego zachęcamy do szybkiej reakcji – być może ktoś zdąży jeszcze przesłać swój wniosek w nadchodzący weekend.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg

e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl

lub dostarczyć osobiście do biura RCW.

 

Regulaminy i formularze: https://tiny.pl/pxjswgbh

System Obsługi Wolontariatu (SOW): https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/login

Regionalne Centrum Wolontariatu

