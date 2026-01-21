Koszykarze na fali. Czwarta wygrana pod rząd
Elbląscy koszykarze nadal są niepokonani w meczach z lokalnym rywalem, czyli Akademią Gortata Gdańsk. Tym razem wygrali na wyjeździe 84:81. To czwarta pod rząd wygrana Elbasketu w II lidze.
Pierwsze punkty w meczu zdobyli elblążanie za sprawą Dominika Pawlaka, ale to zespół z Gdańska grał skuteczniej. W drugiej kwarcie gospodarze prowadzili już 30:20, ale Elbasket nie dał im już powiększyć przewagi, mimo że skuteczność gości za „dwa” wynosiła niewiele ponad 20 procent...
Elblążanie mozolnie odrabiali straty. Trzecią kwartę rozpoczęli od wyniku 36:41, dwie minuty później doprowadzili do remisu i rozpędzali się z każdą akcją. To była popisowa kwarta, którą zakończyli prowadzeniem 66:57, a w której najczęściej punktowali Mateusz Stawiak i Kacper Jastrzębski (ponad 85 proc. skuteczności rzutów za dwa w meczu!). Warto też wspomnieć o Radosławie Świdzińskim, który w meczu zdobył aż pięć „trójek”.
Gdańszczanie nie odpuszczali, zbliżając się na kilka „oczek”, co spowodowało, że końcówka meczu była bardzo emocjonująca. Na 28 sekund przed końcem za trzy trafił Kacper Jastrzębski, szybko „trójką” odpowiedzieli gdańszczanie i było już tylko 79:83.
Wówczas o przerwę na żądanie poprosił trener Elbasketu Arkadiusz Majewski. Po wznowieniu gry faulowany był Piotr Prokurat, ale niestety nie wykorzystał żadnego rzutu wolnego. Gospodarze w rewanżu punktowali za dwa i było już tylko 81:83.
Na 7 sekund przed końcem na linii rzutów wolnych stanął Kajetan Konecko, ale trafił tylko raz i gospodarze mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do dogrywki. Na szczęście piłka po rzucie za trzy odbiła się od obręczy i mimo że zebrali ją gospodarze, na dobitkę zabrakło już czasu.
Już w sobotę elblążanie zagrają przed własną publicznością. Tym razem rywalem będzie Żak Koszalin, początek meczu w hali MOS przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.
Akademia Gortata Gdańsk – Energa Basketball Elbląg 81:84 (26:18, 15:18, 16:30, 24:18)
Energa Basketball: Jastrzebski 20, Świdziński 17, Stawiak 16, Konecko 13, Prokurat 10, Pawlak 8, Jakubów, Szarszewski, Krakowski, Jakimowicz, Glaner, Kloska.
Tabela II ligi
|1
|Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
|34
|19
|15 - 4
|9 - 0
|6 - 4
|1707 - 1491
|2
|Energa Trefl II Sopot
|34
|20
|14 - 6
|9 - 0
|5 - 6
|1733 - 1464
|3
|AZS UMK Transbruk Toruń
|33
|19
|14 - 5
|9 - 1
|5 - 4
|1612 - 1429
|4
|Sklep Polski MKK Gniezno
|32
|18
|14 - 4
|9 - 1
|5 - 3
|1627 - 1276
|5
|Żak Insta-Serwis Koszalin
|31
|18
|13 - 5
|9 - 1
|4 - 4
|1567 - 1344
|6
|Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód
|31
|20
|11 - 9
|6 - 4
|5 - 5
|1706 - 1721
|7
|Kamte Basket 2010 Kruszwica
|31
|19
|12 - 7
|6 - 3
|6 - 4
|1661 - 1337
|8
|Energa Basketball Elbląg
|30
|19
|11 - 8
|9 - 2
|2 - 6
|1567 - 1596
|9
|KS BNG Kutno
|29
|19
|10 - 9
|7 - 2
|3 - 7
|1592 - 1547
|10
|Pogoń Mogilno
|29
|19
|10 - 9
|7 - 1
|3 - 8
|1540 - 1566
|11
|Akademia Gortata Gdańsk
|27
|19
|8 - 11
|7 - 4
|1 - 7
|1472 - 1537
|12
|Port Gdynia GAK
|26
|19
|7 - 12
|4 - 5
|3 - 7
|1426 - 1568
|13
|BSA AMW Arka Gdynia
|24
|19
|5 - 14
|3 - 7
|2 - 7
|1344 - 1602
|14
|SMS PZKosz Władysławowo
|23
|20
|3 - 17
|1 - 8
|2 - 9
|1456 - 1784
|15
|TKM Włocławek
|21
|18
|3 - 15
|2 - 8
|1 - 7
|1260 - 1594
|16
|PGE Spójnia Vario II Stargard
|18
|17
|1 - 16
|1 - 6
|0 - 10
|1250 - 1664
Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, liczba punktów, liczba meczów, zwycięstwa-porażki, bilans dom, bilans wyjazd, bilans punktów