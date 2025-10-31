Kto głosuje w Budżecie Obywatelskim

8118 osób w Budżecie Obywatelskim zdecydowało na co w przyszłym roku miasto wyda 5 mln zł. Przeanalizowaliśmy które projekty zostaną w przyszłym roku skierowane do realizacji i jakie poparcie mieszkańców zdobyły.

827 głosów zdobył projekt „Terapii neurologopedycznej i logopedycznej dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79” w tegorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim w kategorii inicjatyw ogólnomiejskich. Wniosek został zgłoszony przez Katarzynę Olechnowicz, został wyceniony na 600 tys. zł. W ramach projektu [dane za wnioskiem złożonym do BO] 50 osób ma być objętych terapią, wnioskodawcy przewidzieli 2 tys. sesji terapeutycznych. Wychodzi 300 zł na sesję.

Wnioskodawcy jako miejsce realizacji inicjatywy wskazali ul. Robotniczą 79. W tym miejscu mieści się Centrum Logopedyczno – Terapeutyczne „Logos – Klinika”. W placówce jest prowadzony podobny projekt „Moja głowa, moja moja – mój sukces” obejmujący terapię neurologopedyczną i logopedyczną, który wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim w ubiegłym roku.

Drugie miejsce zajął wniosek „Wielki powrót Fontanny na Placu Słowiańskim - przywróćmy utracony blask sercu Elbląg”, który zdobył poparcie 733 głosów. Nie zostanie jednak skierowany do realizacji, bo... jest zbyt drogi. Jego koszt oszacowano na 1,053 mln. zł. Zgodnie z regulaminem elbląskiego BO oprócz projektu, który wygrał głosowanie, do realizacji kierowane są kolejne pod względem poparcia projekty, które mieszczą się w limicie. W tym roku w inicjatywach ogólnomiejskich do podziału było 1,5 miliona zł. Do realizacji zostały skierowane również następujące projekty:

- kastracja kotów wolno żyjących (3. miejsce; 120 tys. zł, 685 głosów). We wniosku możemy przeczytać, że za taką sumę można będzie wykastrować około 500 – 600 wolno żyjących kotów,

- leśny, naturalny plac zabaw w Bażantarni (4. miejsce, 640 tys. zł, 525 głosów),

- aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego (10. miejsce, 72 tys. zł, 213 głosów). W ramach projektu na terenie szpitala ma zostać postawionych 10 ławek.

Jakie projekty z miejsc 5 – 9 nie zostały skierowane do realizacji, ze względu na zbyt duże koszty? Wydarzenie Jasna Strona Miasta (5. miejsce, 350 tys. zł, 362 głosy), miejskie poidełka (6. miejsce, 600 tys. zł, 321 głosów), nastrojowe oświetlenie al. Tysiąclecia (7. miejsce, 500 tys. zł, 320 głosy), siłownia zewnętrzna przy ul. Broniewskiego (8. miejsce, 430 tys. zł, 262 głosy), remont drogi dojazdowej w Bażantarni (9. miejsce, 1,5 mln zł, 235 głosów).

Na inicjatywy ogólnomiejskie oddano 6883 głosów. Na projekty, które zostały skierowane do realizacji oddano 2250 głosów, co stanowi 32,67 proc. oddanych głosów. Dla porównania w ubiegłym roku na inicjatywy ogólnomiejskie oddano 5937 głosów, w tym na inicjatywy, które zostały skierowane do realizacji – 3107 głosów. Procentowo 52,33 proc. głosów oddano wówczas na projekty skierowane do realizacji. Dwa lata wcześniej, w 2023 r. wskaźnik głosów „niezmarnowanych” : 46,46 proc. (8530 głosów oddanych na projekty ogólnomiejskie, w tym na projekty skierowane do realizacji - 3955 głosów.)

W okręgach

W przypadku okręgów koszt wszystkich projektów skierowanych do realizacji wyniósł 3,465 mln zł. Przypomnijmy, że w każdym okręgu kwota „do podziału” wynosiła 700 tys. zł, w tym 60 tys. zarezerwowano na trzy tzw. małe projekty, których koszt nie mógł przekroczyć 20 tys. zł.

W okręgu 1 do realizacji wygrał projekt „Remont asfaltowej alejki głównej w Parku Modrzewie – 640 000 zł, 610 głosów” i z projektów okręgowych tylko on zostanie zrealizowany. Dodatkowo trzy tzw. „małe projekty. Razem 700 tys. zł

W okręgu nr 2 zrealizowany będzie jeden projekt: Centrum Integracyjno – Rekreacyjne na Dąbrowie (640 tys. zł, 644 osoby) i trzy tzw. „małe projekty”. Razem 700 tys. zł.

W okręgu nr 3 skierowane do realizacji zostały trzy projekty okręgowe:

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw – baw się i śmiej Szkoła Podstawowa nr 19 – 500 000 zł; 404 głosy; 1. miejsce

- remont nawierzchni chodnika – prawy chodnik pomiędzy ul. Żeglarską a ul. Królewiecką – 100 000 zł; 121 głosów; 10 miejsce

- wspólne sadzenie drzew w parku Traugutta – 15 000 zł; 97 osób; 13. miejsce (ostatnie).

Razem 615 tys. zł, do tego trzy małe projekty po 20 tys zł daje koszt 675 tys. zł. I tu po raz kolejny trzeba zwrócić uwagę na lukę w elbląskim Budżecie Obywatelskim, który pozwala kierować do realizacji inicjatywy, które cieszą się stosunkowo małym poparciem, ale mieszczą się w limicie finansowym.

Okręgu nr 4 największe poparcie zdobył projekt budowy placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej, na który zagłosowało 526 mieszkańców. Jego koszt został oszacowany na 640 tys. zł, co wyczerpuje całą pulę na projekty okręgowe i tylko ta inicjatywa została skierowana do realizacji. Do tego trzy małe projekty po 20 tys. zł każdy i 700 tys. zł na okręg zostało rozdysponowane.

W okręgu nr 5 zwyciężył plac zabaw przy szkole podstawowej nr 14, na który zagłosowało 622 mieszkańców. Jego koszt oszacowano na 380 tys. zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę ciągu pieszego między osiedlem Braniewska/Warmińska a ulicą Łęczycką. Na tę inicjatywę zagłosowało 197 mieszkańców (8. miejsce pod względem poparcia), koszt 250 tys. zł. Trzy małe projekty po 20 tys. zł uzupełniają tegorocznych „zwycięzców”. Całkowity koszt: 690 tys. zł.

Głosowało więcej, ale to wciąż mało

Warto też zwrócić uwagę na liczbę głosujących. W tym roku głosy oddało 8118 osób. To znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W powtórzonym głosowaniu w ubiegłym roku zagłosowały 6864 osoby. Trzeba jednak zauważyć, że przy założeniu, że w Elblągu mieszka 112 tys. osób, zagłosowało ok. 7 proc. mieszkańców naszego miasta. 7 proc. mieszkańców Elbląga zadecydowało o tym, na co zostanie wydane 5 mln zł.

Powstaje pytanie, czy nie należałoby przeprowadzić większych działań profrekwencyjnych ze strony Urzędu Miasta. Większość projektów jest firmowana przez zwykłych mieszkańców, którzy kampanie promujące swoje projekty prowadzą w swoim czasie wolnym. Działania profrekwencyjne organizowane przez ratusz być może pozwoliłyby na zwiększenie liczby głosujących. Takimi działaniami mogłyby być spotkania mieszkańców z wnioskodawcami z danego okręgu podczas których autorzy wniosków przekonywaliby do swoich pomysłów, organizacja punktów składania podpisów w większej ilości miejsc w Elblągu oraz umożliwienie głosowania elektronicznego w instytucjach samorządowych zamiast składania papierowych głosów.

Pewną ciekawostką jest fakt, że największą liczbę głosów zdobył mały projekt z okręgu nr 5 - postawienie ławek przy Szkole Podstawowej nr 16. Koszt oszacowano na 20 tys. zł; za tym projektem głos oddało 913 mieszkańców okręgu. Wnioskodawca zaproponował montaż 6 ławek „za szkołą, przy placu zabaw” [cytat z wniosku].

Warto zwrócić uwagę na bardzo małą ilość wniosków, na które można było głosować w okręgu nr 2, gdzie mieszkańcy mieli do wyboru trzy projekty okręgowe na sumę 1 329 500 zł i cztery „małe projekty” po 20 tys. zł każdy. Jak pisaliśmy wyżej zwyciężyło Centrum Integracyjno – Rekreacyjne na Dąbrowie (szacowany koszt 640 tys. zł) , na które głos oddało 664 osoby (w całym okręgu głosowało 3584 osoby) i tylko ten wniosek został skierowany do realizacji.