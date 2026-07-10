Kto wybuduje nową szkołę w Elblągu?

Rusza jedna z najważniejszych inwestycji w Elblągu. Wiemy już, ile kosztować może nowa szkoła na Zawadzie. W przetargu na budowę SP 9 wpłynęły dwie oferty – jedna z nich mieści się w budżecie zaplanowanym przez urzędników.

45 milionów złotych – tyle przeznaczyli urzędnicy na budowę nowej Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie. W maju tego roku ratusz ogłosił przetarg na rozbiórkę dotychczasowego budynku placówki, stworzenie dokumentacji projektowej i wybudowanie nowej szkoły.

Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie starego. Będzie miał powierzchnię około 4300 m2. W nowoczesnym obiekcie znajdzie się 16 sal lekcyjnych, w tym pracownia informatyczna oraz sala do zajęć językowych. Uczniowie zyskają też nowoczesną salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę z zapleczem kuchennym, a także bibliotekę szkolną i miejską. Projekt przewiduje również zaplecze administracyjne, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i pielęgniarki oraz pełne zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Konsorcjum, którego liderem jest gdańska firma Ekoinbud, swoje usługi wyceniło na 44,5 mln zł. Drugą ofertę złożyła firma Unihouse z Bielska Podlaskiego – jej propozycja opiewała na 61 mln zł.

Obecnie urzędnicy sprawdzają obie propozycje pod względem formalnym i merytorycznym.

Nowa szkoła ma rozpocząć działalność we wrześniu 2028 r.