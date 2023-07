Ku pamięci

Bronisław Schlichtinger, Jan Gieryga, Stanisław |Wilczewski – to tylko niektóre postaci upamiętnione na okazjonalnej wystawie poświęconej elblążanom, którzy po II wojnie światowej próbowali budować polski Elbląg. Zobacz zdjęcia.

Przed Ratuszem Staromiejskim stanęła wystawa poświęcona elblążanom, którzy po II wojnie światowej w Elblągu znaleźli swoje miejsce na ziemi. I w odpowiednim czasie zainteresowała się nimi bezpieka.

- Zaprezentowany na tej wystawie materiał jest unikatowy. Autorom wystawy udało się dotrzeć do niewykorzystywanych do tej pory materiałów m.in. sowieckich, przedstawiających Elbląg w 1945 r. Dzięki temu część zdjęć można zobaczyć po raz pierwszy. Wystawa pokazuje zarówno miasto, jak i ludzi, którzy brali udział w jego odbudowie, a potem bardzo często byli prześladowani przez komunistyczną bezpiekę – mówił dr Daniel Czerwiński z Instytutu Pamięci Narodowej.

Na wystawie możemy zapoznać się z sylwetką m.in. Jana Gierygi, który do Elbląga przybył wraz z Morską Grupą Operacyjną. - Był marynarzem, w czasie kampanii wrześniowej walczył na Helu. Chciał wykorzystać swoje umiejętności w stoczni, ale nie został do niej wpuszczony [Stocznia Schichau'a do sierpnia 1945 r. była pod zarządem radzieckim – przyp. SM]. Oprócz tego został oskarżony o to, że jest Niemcem, który w trakcie wojny popełnił zbrodnie wojenne – wyjaśniała Grażyna Wosińska, jedna z autorek wystawy.

Na wystawie zaprezentowano również sylwetki m.in. powstańca warszawskiego Andrzeja Zielińskiego, generała Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego, Bronisława Schlichtingera, Giedymina Pileckiego, Hilarego Pracz – Praczyńskiego, Stanisława Wilczewskiego.

Wystawę można oglądać do 10 lipca