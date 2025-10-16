Leśnicy zapraszają na spotkanie o przyszłości lasów

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Jaka będzie jego tematyka?

Podczas spotkania porozmawiamy o pracach leśnych realizowanych przez Nadleśnictwo Elbląg, na konkretnym przykładzie w terenie, potrzebach mieszkańców związanych z lasami, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące lasu.

Spotkanie ma charakter otwarty, a więc każdy zainteresowany powyższymi tematami może w nim wziąć udział. Podczas spotkania chcielibyśmy poznać zdanie użytkowników lasu na temat planowanych zmian w jego zagospodarowaniu. Nadleśnictwo Elbląg jest w trakcie procesu tworzenia Planu Urządzenia Lasu na podstawie którego, będzie pracowało przez kolejne 10 lat.

Ze względu na bardzo obszerny teren, na którym znajdują się lasy Nadleśnictwa Elbląg zaplanowane zostały dwa spotkania, w różnych miejscach lecz o tej samej tematyce.

Osoby zainteresowane obszarem Wysoczyzny Elbląskiej i okolic Jeziora Drużno zapraszamy w dniu 25.10.2025 r. o godzinie 9:00 na parking leśny w Krasnym Lesie (przy ul. Fromborskiej) wjazd do lasu na końcu ścieżki rowerowej.

Osoby zainteresowane obszarem Mierzei Wiślanej i Żuław zapraszamy na spotkanie w dniu 25.10.2025 r. o godzinie 13:00 na Parking leśny przy plaży w Kątach Rybackich (przy ul. Morskiej).

Przewidywany czas spotkania ok 2h. Zapraszamy.