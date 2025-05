Ma być cieplej i oszczędniej

- Cała wartość inwestycji na ponad 9 mln zł robi imponujące wrażenie, jest to również najwyższa wartość z wszystkich projektów, które są dofinansowane właśnie w tym naborze z efektywności energetycznej - mówił Robert Turlej, reprezentujący zarząd województwa, przed podpisaniem umowy.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego do Elbląga wpłynie na tę inwestycję niespełna 5,3 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Co konkretnie ma zostać wykonane? O tym mówił Robert Urbanowicz, który w WSZ kieruje działem odpowiedzialnym za energetykę w szpitalu.

- Systematycznie termomodernizujemy nasze obiekty. Ostatnim obiektem, który będzie teraz podlegał termomodernizacji, jest budynek kuchni i pralni. Będzie to tzw. głęboka, kompleksowa termomodernizacja, nie będziemy robili samych tylko przegród ścian, stropodachów, ale wchodzimy również w budynek, instalacje elektryczne, ciepłownicze, wentylacje, żeby można było jak najwięcej zaoszczędzić eksploatacyjne jeśli chodzi o ponoszone koszty utrzymania budynku. Poprawią się warunki zarówno dla pracowników, jak i lepszej pracy urządzeń. Gdy będziemy mogli odzyskać ciepło, które oddają urządzenia i będziemy mogli je wykorzystać do podgrzania powietrza wstępnego, które będzie trafiało do pomieszczeń, będziemy mieć duże zyski – podkreślił.