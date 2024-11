Black Friday w NaWynos!

Po ogłoszeniach to kolejny element układanki, którą portEl.pl wraz z serwisem NaWynos dorzuca dziś do akcji Black Friday. W niektórych lokalach, na wybrane pozycje, otrzymacie dziś dodatkowy rabat! To wyjątkowa okazja, aby skosztować ulubionych dań lub zapoznać się z nowymi smakami. Aby wziąć udział w Black Friday nie musisz ruszać się z domu lub pracy. Pamiętajcie, że rabat działa tylko w serwisie NaWynos.